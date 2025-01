One Piece 2, new entry nel cast e anticipazioni

Fonte foto: tipwam / Shutterstock.com

Negli ultimi mesi si sono susseguiti gli annunci sulle numerose new entry nel cast della seconda stagione di One Piece. Che, a quanto pare, non ha ancora finito di allargarsi. Risale solo a pochi giorni fa, infatti, l’ennesimo annuncio con cui Netflix ha presentato al pubblico quattro nuovi personaggi «destinati a diventare leggendari». La piattaforma ha inoltre anticipato che la stagione 2 sarà epica: «La rotta sta cambiando e il viaggio sarà ricco di imprevisti».

Ultimo annuncio: i nuovi personaggi di One Piece 2

Le ultime new entry annunciate sono Yonda Thomas (già in Redemption) nel ruolo di Igaram, Sophia Anne Caruso (già in L’accademia del bene e del male) in quello di Miss Goldenweek, Mark Penwill (Catch Me a Killer) nel ruolo di Chess e Anton David Jeftha (Legacy) in quello di KM.

Sono entrati a fare parte del cast di recente anche Rigo Sanchez (già in Outerbanks) nel ruolo di Dragon e James Hiroyuki Liao (già in Barry) in quello di Ipponmatsu.

One Piece stagione 2: il cast completo

La seconda stagione della serie tv live action tratta dal celebre manga di Eiichiro Oda ha un cast davvero vasto. Oltre ai protagonisti già noti dalla prima stagione, nei nuovi episodi ci sono Charithra Chandran nei panni di Miss Wednesday, Sendhil Ramamurthy in quelli di Nefertari Cobra, e Joe Manganiello (True Blood) e Lera Abova (Bumper in Berlin) in quelli di Mr 0 e Miss All Sunday.

Katey Sagal sarà la dottoressa Kureha e Mark Harelik sarà il dottor Hillk. Nel cast compaiono anche Callum Kerr (nel ruolo di Smoker), Julia Rehwald (alias Tashigi), Rob Colletti (nei panni di Wapol) e Ty Keough (Dalton); e ancora David Dastmalchian, Jazzara Jaslyn, Camrus Johnson e Daniel Lasker nelle parti dei membri dell’organizzazione criminale Baroque Works, ovvero Mr. 3, Miss Valentine, Mr. 5 e Mr. 9. Crocus, Dorry e Brogy avranno i volti di Clive Russell, Werner Coetser e Brendan Murray.

Novità e anticipazioni su One Piece 2

Come noto, la seconda stagione di One Piece continuerà a raccontare il viaggio di Monkey D. Luffy e della sua ciurma lungo la Rotta Maggiore, in cerca del leggendario One Piece. Sappiamo inoltre che nella nuova stagione apparirà anche Chopper e che la trama si focalizzerà solo su Drum Island.

Secondo quanto fatto trapelare dall’attore Vincent Regan in un’intervista, la terza stagione di One Piece sarebbe già in sviluppo e dovrebbe raccontare l’arco narrativo di Alabasta. Netflix non ha confermato la notizia, quindi è possibile che la produzione della stagione 3 non abbia ancora ricevuto un vero e proprio via libera.

One Piece 2: a che punto sono le riprese e quando esce

Le riprese della seconda stagione di One Piece si sono svolte nella seconda metà del 2024 in Sudafrica. Non ci sono ancora notizie certe sulla data di uscita, ma i nuovi episodi potrebbero arrivare su Netflix entro la fine del 2025. Secondo quando anticipato informalmente, infatti, la data di uscita potrebbe essere collocata durante le prossime vacanze natalizie, quindi tra la fine del 2025 e l’inizio del 2026.