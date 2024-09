Chi sono i nuovi personaggi di One Piece stagione 2

La seconda stagione della serie live action è in produzione in Sudafrica, ma intanto sono stati annunciati i nuovi personaggi che il pubblico vedrà nei prossimi episodi

Fonte foto: Netflix

Continua a crescere il cast della seconda stagione di One Piece, la serie tv Netflix tratta dall’omonimo manga, già adattato in un celebre anime, firmato dal maestro Eiichiro Oda. La seconda stagione della serie live action è attualmente in produzione in Sudafrica e l’uscita su Netflix è prevista nel 2025. Intanto, però, i casting stanno dando finalmente un volto a diversi personaggi cruciali per lo sviluppo della trama, che nei prossimi episodi dovrebbe arrivare fino alla saga dell’isola di Drum.

Chi sono Mr. 0 e Miss All Sunday

In occasione della recente Geeked Week, Netflix ha annunciato due nuovi interpreti della seconda stagione. Si tratta di Joe Manganiello e Lera Abova, che interpreteranno rispettivamente Mr. 0 e Miss All-Sunday, noti anche come Crocodile e Nico Robin.

L’attore statunitense Manganiello, noto tra le altre cose per Magic Mike e True Blood, ha commentato dicendo che si tratta del ruolo che aspettava da tutta la vita. Abova, classe 1992, è invece una modella e attrice russa e ha esordito al cinema nel 2019 nel film Anna di Luc Besson.

Mr. 0 è il capo del gruppo di pirati noto come Baroque Works e, allo scopo di eliminare bersagli specifici, agisce in coppia con Miss All Sunday. Fanno parte dello stesso gruppo anche Mr. 3, Miss Valentine, Mr. 5 e Mr. 9, che saranno interpretati, nell’ordine, da David Dastmalchian (già in Oppenheimer), Jazzara Jaslyn (Warrior), Camrus Johnson (Batwoman) e Daniel Lasker (Raised by Wolves).

ONE PIECE NEWS. Joe Manganiello and Lera Abova will make up Baroque Works' most dangerous duo — Mr. 0 and Miss All-Sunday! #GeekedWeek pic.twitter.com/EhoHwy8M5K — Netflix (@netflix) September 20, 2024

Tutte le novità nel cast di One Piece 2

Un’altra new entry nel cast di One Piace 2, annunciata però già prima della Geeked Week, è Charithra Chandran nel ruolo di Nefertari Vivi, alias Miss Wednesday. L’attrice è nota anche per avere interpretato Edwina nella seconda stagione di Bridgerton.

Charithra Chandran joins the One Piece Live Action cast as Nefertari Vivi (Miss Wednesday) pic.twitter.com/BIgj4fKXEM — ONE PIECE NETFLIX FAN (@OP_Netflix_Fan) August 23, 2024

Tra i nuovi interpreti già annunciati nel corso dell’estate ci sono anche Callum Kerr (già visto in Monarch) nei panni di Smoker, Julia Rehwald (Star Wars: Young Jedi Adventures) nel ruolo di Tashigi, Rob Colletti (I molti santi del New Jersey) in quello di Wapol e Ty Keough (Black Sails) in quello di Dalton/Dorton.

Nel cast della seconda stagione, come noto, ci saranno inoltre Sendhil Ramamurthy nel ruolo di Nefertari Cobra, Katey Sagal in quello della dottoressa Kureha e Mark Harelik in quello del dottor Hillk. Clive Russell (già in Il Trono di Spade), Werner Coetser e Brendan Murray (I misteri di Murdoch) saranno rispettivamente Crocus, Dorry e Brogy.

Cosa sappiamo di Chopper in One Piece 2

In occasione della Geeked Week, Netflix ha anche permesso al pubblico di vedere per la prima volta Chopper. Mostrato brevemente di spalle, il personaggio – la cui presenza nella stagione 2 era già stata anticipata – sarà interamente in CGI. Stando alle informazioni al momento disponibili, probabilmente Chopper si unirà alla ciurma solo nel finale nella seconda stagione.