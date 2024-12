Cosa vedere in streaming oggi 20 dicembre 2024

Tra le novità di oggi ci sono il finale della serie tv Yellowstone, il film storico The Six Triple Eight e una storia natalizia con Topolino e i suoi amici

Sta per chiudersi definitivamente la storia di Yellowstone. La quinta e ultima stagione della serie tv neo-western è infatti stata divisa in due parti: la prima è uscita in Italia già diversi mesi fa, mentre la seconda arriva oggi in streaming. Tra le novità di oggi ci sono anche una docuserie sul mondo dell’alta cucina, un film storico tratto da eventi realmente accaduti e una divertente e dolce storia natalizia per tutta la famiglia.

Cosa vedere oggi su Netflix

Chi cerca un film appassionante, tra l’altro tratto da vicende realmente accadute, può guardare su Netflix The Six Triple Eight. Disponibile da oggi, il dramma racconta la storia dell’unica unità statunitense composta da donne nere in servizio all’estero durante la Seconda guerra mondiale. Diretto da Tyler Perry e basato su una storia vera, il film segue questo battaglione mentre è alle prese con una missione impossibile.

Esce oggi anche la docuserie UniverXO Dabiz: il mondo di un grande chef. È il titolo giusto per gli appassionati di alta cucina e dintorni: nelle puntate, infatti, lo chef Dabiz Muñoz deve affrontare una decisione cruciale, ovvero scegliere se mantenere al top il suo ristorante più noto o chiudere per sempre la cucina.

Cosa vedere oggi su Prime Video

Iconica serie di animazione anime tratta dall’omonimo manga, One Piece racconta le avventure di Monkey D. Luffy e dei suoi amici alla ricerca del leggendario tesoro del pirata Gold Roger. Da oggi su Prime Video si possono vedere (o rivedere, se si è fan accaniti) la quarta e la quinta stagione del cartone animato.

L’altra novità di oggi sulla piattaforma è il film Bad Boys 4, in cui i detective Burnett e Lowrey si mettono ancora una volta in gioco per riscattare il nome del loro ex capitano che è stato ingiustamente accusato di avere legami con la malavita.

Cosa vedere oggi su Disney+

Esce oggi su Disney+ un nuovo speciale di stand-up comedy, dal titolo Ilana Glazer: Human Magic. Registrato all’Elgin e al Winter Garden Theatre Centre di Toronto, in Canada, in questo spettacolo senza filtri l’attrice, comica e regista canadese parla di verità scomode, dai dolorosi anni del liceo alle difficoltà dell’essere genitori.

È disponibile da oggi anche Topolino e i tanti Natali, una coinvolgente e divertente storia natalizia con i più amati personaggi della Disney: è perfetta per i bambini e per tutta la famiglia.

Cosa vedere oggi sulle altre piattaforme

Come accennato, su Sky e in streaming su NOW arriva oggi la seconda parte della quinta stagione di Yellowstone, acclamata serie neo-western di Taylor Sheridan. Ora che John Dutton è morto, e mentre la lotta per il possesso del ranch si intensifica, i figli Beth e Kayce cercano di scoprire la verità nonostante i tentativi di insabbiamento di Jamie.

Su Paramount+ invece arriva oggi la seconda stagione di Frasier, revival dell’omonima serie tv andata in onda originariamente dal 1993 al 2004. In questi nuovi episodi il protagonista Frasier Crane, tornato a Boston, è pronto ad affrontare un nuovo capitolo della sua vita.