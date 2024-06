Fonte foto: OnePlus

OnePlus è un brand che non ha bisogno di presentazioni e che nel tempo ha saputo portare sul mercato smartphone di grande qualità, pronti ad affiancare gli utenti in qualsiasi situazione.

Chiaramente, chi sceglie di acquistare un top di gamma dell’azienda cinese, deve necessariamente fare i conti con prezzi non proprio bassi e i modi per risparmiare qualcosa sono essenzialmente due: il primo è quello di scegliere uno smartphone di fascia alta ma di precedente generazione, con una scheda tecnica comunque dalle grandi potenzialità ma con componenti meno recenti.

Il secondo è affidarsi ad Amazon, dove quotidianamente si possono trovare offerte davvero da non sottovalutare, come quella per il OnePlus 12R che può essere acquistato a un prezzo davvero interessante.

OnePlus 12R– Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2 – Versione 16/256 GB

OnePlus 12R: scheda tecnica

Il OnePlust 12R ha un display AMOLED che misura 6,78 pollici, ha una risoluzione 2.780×1.264 pixel, frequenza di aggiornamento variabile fino a 120 Hz e la luminosità di picco di 4.500 nit. Sullo schermo un robusto vetro Corning Gorilla Glass Victus 2.

Il processore in dotazione è un Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2 affiancato da 16 GB di RAM e 256 GB di memoria di archiviazione interna, non espandibile. Un chip che non ha bisogno di presentazioni e che ha rappresentato un vero e proprio punto di riferimento per la passata generazione di top di gamma.

Tre le fotocamere: un sensore principale da 50 MP con stabilizzazione ottica dell’immagine (OIS), stabilizzazione elettronica dell’immagine (EIS) e autofocus veloce PDAF, un sensore ultra-grandangolare da 8 MP e un terzo sensore per le macro da 2 MP. La fotocamera frontale è da 16 MP. Sicuramente un comparto fotografico di alto livello, pronto a soddisfare anche le aspettative dell’utente più esigente.

Le opzioni di connettività comprendono il 5G, il WiFi 7, il Bluetooth 5.3, il sensore a infrarossi, l’USB-C 2.0, il chip per l’NFC e le varie tecnologie per il rilevamento della posizione tramite satelliti GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS, SBAS e NAVIC. Il comparto audio è composto da due microfoni e due speaker certificati Dolby Atmos.

La batteria ha una capacità di 5.500 mAh con ricarica cablata SUPERVOOC da 100 W che consente di passare da 0 a 100% in appena 26 minuti. Il sistema operativo è Android 14 con interfaccia OxygenOS 14.

OnePlus 12R: l’offerta su Amazon

Il OnePlus 12R ha un prezzo di listino di 699 euro ma grazie alle offerte su Amazon è possibile acquistarlo a 559,99 euro (-20%, – 139,01 euro), uno sconto davvero da non sottovaluta e che permette agli utenti di acquistare un ottimo smartphone di fascia alta a un prezzo davvero molto interessante.

OnePlus 12R– Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2 – Versione 16/256 GB