OnePlus 13R in arrivo: come sarà

Il OnePlus 13R sta per arrivare: il debutto dello smartphone è previsto per le prossime settimane, ecco come sarà

OnePlus si prepara a svelare il nuovo OnePlus 13R che andrà ad affiancare il top di gamma OnePlus 13, atteso per il mese di gennaio 2025 sul mercato globale. Il nuovo OnePlus 13R andrà a sostituire il OnePlus 12R (in foto) nella fascia medio-alta della gamma OnePlus e sarà disponibile anche sul mercato italiano. Le specifiche del nuovo smartphone sono trapelate online, grazie a un report di 91mobiles.

OnePlus 13R: come sarà

La scheda tecnica del nuovo OnePlus 13R includerà un display AMOLED da 6,78 pollici, con risoluzione di 1.264 x 2780 pixel e refresh rate di 120 Hz. Sotto la scocca, invece, ci sarà il SoC Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3 (il 12R ha lo Snapdragon 8 Gen 2), lo stesso chip utilizzato da OnePlus 12.

La dotazione di memoria dovrebbe comprendere 12 GB di RAM e 256 GB di storage ma, molto probabilmente, ci saranno altre combinazioni disponibili, con differenze tra i vari mercati di commercializzazione. Il 12R, ad esempio, è disponibile in Italia nella configurazione con 16 GB di RAM e 256 GB di storage ma viene venduto sul mercato globale anche con altre opzioni di RAM e storage.

Sotto la scocca ci sarà spazio per una batteria da 6.000 mAh con possibilità di sfruttare la ricarica rapida da 80 W (il 12R arriva a 100 W). Non dovrebbe esserci la ricarica wireless. Il comparto fotografico comprenderà una tripla fotocamera posteriore con un sensore principale da 50 Megapixel e un sensore da 8 Megapixel (probabilmente ultra-grandangolare) e un terzo sensore di cui non si conoscono le specifiche e che potrebbe essere un teleobiettivo.

Prevista anche la presenza di un lettore di impronte digitali ottico, sotto al display. Il sistema operativo sarà Android 15 con Oxygen OS e con almeno 4 major update garantiti come accade anche per il recente OnePlus Nord 4. Le misure del nuovo smartphone saranno 161,72 x 75,77 x 8,02 mm per un peso di 206 grammi. La scocca dovrebbe continuare ad essere realizzata in vetro, come il 12R, con un frame in metallo. Sono attese almeno due colorazioni: Nebula Noir e Astral Trail.

OnePlus 13R: quando arriva

Il nuovo OnePlus 13R sarà disponibile in Europa in parallelo al lancio del OnePlus 13. Di conseguenza, le vendite dovrebbero partire nel corso del mese di gennaio 2025. Un annuncio ufficiale dovrebbe arrivare nel corso delle prossime settimane.

Per quanto riguarda il prezzo, invece, non ci dovrebbero essere differenze rispetto al 12R. Di conseguenza, lo smartphone dovrebbe essere lanciato con un prezzo di listino di circa 699 euro, posizionandosi 300-400 euro al di sotto del top di gamma OnePlus 13 che avrà, tra le specifiche, il più potente chip Snapdragon 8 Elite.