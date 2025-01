OnePlus 13 e 13R disponibili in Italia, scheda tecnica e prezzo

Attivo nel mondo dell’editoria sin dal 2011, giornalista dal 2019, ha lavorato per il web e per la carta stampata occupandosi di musica, cultura, lifestyle e tecnologia.

OnePlus ha annunciato l’arrivo in Italia dei nuovi OnePlus 13 e OnePlus 13R, due smartphone che vanno a occupare la fascia più alta del mercato, con una scheda tecnica all’avanguardia che sul top di gamma, grazie al nuovo chip Qualcomm Snapdragon 8 Elite, promette prestazioni davvero elevate.

Più modesto l’hardware a bordo del 13R, ma comunque estremamente performante grazie al processore Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3 (il top dell’anno scorso) che rende il prezzo di questo device più accessibile rispetto al fratello maggiore, ma senza sacrificare troppo le prestazioni.

OnePlus 13: scheda tecnica e prezzo

OnePlus 13 ha un display AMOLED da 6,82 pollici, con una risoluzione QHD+, refresh rate variabile fino a 120 Hz e 4.500 nit di luminosità di picco. Sul display un vetro Ceramic Guard.

Il processore è un Qualcomm Snapdragon 8 Elite affiancato da 12/16 GB di RAM e fino a 512 GB di memoria interna, non espandibile. Non mancano, naturalmente, le funzioni basate sull’intelligenza artificiale dedicate alla produttività come AI Note utile per riassumere documenti, Intelligent Search, per semplificare la ricerca di file sullo smartphone, l’ormai ben noto Circle to Search e (in arrivo prossimamente) AI Translation, per le traduzioni.

Il comparto fotografico è stato realizzato insieme ad Hasselblad e comprende un sensore principale da 50 MP con autofocus veloce PDAF e stabilizzatore ottico dell’immagine (OIS), un sensore ultra-grandangolare da 50 MP e un teleobiettivo tetraprismatico con zoom ottico 3X da 50 MP sempre con OIS. La fotocamera anteriore è da 32 MP.

Anche per le foto gli utenti possono sfruttare alcuni strumenti AI offerti da OnePlus, come AI Detail Boost che ha il compito di trasformare immagini a bassa risoluzione in alta qualità, AI Unblur per rendere nitide le foto sfocate e AI Reflection Eraser che elimina i riflessi negli scatti.

Tra le connessioni ci sono il 5G, il WiFi 7, il Bluetooth 5.4, l’NFC, l’USB-C 3.2, l’emettitore a infrarossi e le diverse opzioni per il rilevamento della posizione tramite satelliti. Il comparto audio è composto da due altoparlanti e quattro microfoni con riduzione del rumore AI.

La batteria ha una capacità di 6.000 mAh con ricarica cablata da 100 W, ricarica wireless da 50 W, ricarica inversa wireless da 10 W e ricarica inversa cablata da 5 W. Il sistema operativo è Android 15 con interfaccia utente OxygenOS 15.

Presente, infine, la certificazione IP69 che attesta la resistenza di questo smartphone alla polvere e all’acqua anche in caso di immersione e la certificazione di grado militare MIL-STD-810H che certifica la capacità di questo smartphone di resistere ed operare in qualsiasi condizione, anche quelle più estreme.

Il nuovo OnePlus 13 è già disponibile sul sito ufficiale dell’azienda produttrice e presso i principali rivenditori sul territorio nei colori Black Eclipse, Midnight Ocean e Arctic Dawn. Il prezzo suggerito è di:

OnePlus 13 – 12/256 GB – 1.029 euro

OnePlus 13 – 16/512 GB – 1.179 euro

OnePlus 13R: scheda tecnica e prezzo

OnePlus 13R ha uno schermo AMOLED da 6,78 pollici, con una risoluzione 1,5K, frequenza di aggiornamento variabile fino a 120 Hz e di nuovo 4.500 nit di luminosità di picco. A protezione dello schermo un vetro Corning Gorilla Glass 7i.

Il processore a bordo stavolta è un Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3 con 12 GB di RAM e 256 GB di memoria di archiviazione, non espandibile. Tornano anche su questo modello le varie funzioni basate sull’intelligenza artificiale destinate alla produttività e al miglioramento delle foto.

Nettamente più semplice il comparto fotografico composto da un sensore principale da 50 MP con autofocus veloce PDAF e stabilizzatore ottico dell’immagine (OIS), un sensore ultra-grandangolare da 8 MP e un teleobiettivo con zoom ottico 2X da 50 MP con PDAF. La fotocamera frontale è da 16 MP.

Simili all’altro modello le connessioni c’è il 5G, il WiFi 7, il Bluetooth 5.4, l’NFC, l’USB-C 3.2 e le varie tecnologie per la geolocalizzazione dell’utente. La batteria è di nuovo da 6.000 mAh, ma con ricarica cablata a 80 W. Il sistema operativo è sempre Android 15 con OxygenOS 15.

Presente stavolta la certificazione IP65 che attesta la resistenza del device alla polvere e ai getti d’acqua e di nuovo la certificazione di grado militare MIL-STD-810H che certifica la resistenza dello smartphone anche alle condizioni estreme.

Anche il OnePlus 13R è già disponibile sul sito ufficiale e presso i principali rivenditori sul territorio nei colori Nebula Noir e Astral Trail. Il prezzo suggerito è di 769 euro per l’unica versione disponibile con 12 GB di RAM e 256 GB di memoria interna.