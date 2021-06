OnePlus lancia 3 smart TV 4K: arriveranno in Europa

Dopo le cuffie auricolari true wireless, lo smartwatch e un allargamento consistente della gamma smartphone nelle fasce più economiche con i OnePlus Nord, l’azienda cinese ha colto la sfida del mercato delle smart TV. Così, nelle scorse ore, sono venute fuori ben tre smart TV 4K, per il momento vendute in India ma che vedremo quasi certamente anche in Europa.

OnePlus TV U1S è il nome scelto per la nuova famiglia di smart TV 4K del produttore cinese, gamma composta da tre modelli differenziati dal numero degli altoparlanti, naturalmente dai consumi di energia e dalla dimensione del display, che è declinata in tre misure: 50, 55 e 65 pollici, ossia quelle che in genere il mercato richiede maggiormente. I tre OnePlus TV U1S vanno a rimpolpare la gamma di televisori smart di OnePlus, che già qualche settimana fa aveva ufficializzato la versione da 40 pollici della gamma Y. Insomma, l’impegno di OnePlus nel mercato delle smart TV è importante, e a giudicare dai brevetti depositati sembra che proseguirà nel tempo: in futuro l’azienda intende lanciare dei modelli con una fotocamera a scomparsa, in modo da venir fuori alla bisogna e non alterare il design, per consentire lo sblocco della TV col volto, fare delle videochiamate, eccetera.

OnePlus TV U1S, caratteristiche tecniche

La neonata serie di smart TV OnePlus TV U1S condivide alcune caratteristiche tecniche interessanti: display LED con risoluzione 4K e certificazione HDR10+, integrazione nativa con gli assistenti vocali intelligenti Google Assistant e Amazon Alexa, 2 GB di memoria RAM, 16 GB di spazio di archiviazione e sistema operativo Android TV 10.

Di seguito il prospetto completo delle specifiche tecniche dei OnePlus TV U1S:

Display LED da 50, 55, e 65 pollici con risoluzione 4K (3.840 x 2.160 pixel), DCI-P3 93%, HDR10 e HDR10+, HLG;

2 GB di memoria RAM e 16 GB di spazio di archiviazione;

Audio curato da Dolby, con 2 altoparlanti da 30 watt su OnePlus TV U1S da 50 e 55 pollici, con 4 altoparlanti da 30 watt su OnePlus TV U1S da 65 pollici;

Sistema operativo Android TV 10 con interfaccia utente OxygenPlay 2.0;

OnePlus Connect 2.0, funzione che consente di controllare la smart TV attraverso lo smartphone;

Connettività Wi-Fi dual band a/b/g/n, Bluetooth 5.0 LE, ingresso ethernet, ingresso audio ottico, Chromecast built-in, Miracast, DLNA, MultiCast, ingressi HDMI 2.1 e USB 2.0.

OnePlus TV U1S, disponibilità e prezzi

Come detto in apertura, i nuovi OnePlus TV U1S attualmente sono disponibili solo sul mercato indiano a prezzi abbastanza accessibili: si parte dall’equivalente di circa 450 euro per OnePlus TV U1S da 50 pollici, di circa 540 euro per quella da 55 ed infine di circa 700 euro per la più grande da 65 pollici.

OnePlus ha fatto sapere di recente che intende estendere in Europa la commercializzazione delle sue smart TV, ma per il momento non disponiamo di informazioni in merito ai tempi. Di conseguenza non sappiamo se anche questi modelli verranno portati nel nostro continente e a quale prezzo.