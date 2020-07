OnePlus presenta i suoi smart TV lowcost: le caratteristiche

A circa un anno dalla presentazione dei suoi primi smart Tv, OnePlus Q1 e Q1 Pro, il produttore cinese di elettronica ritorna in questo mercato con tre nuovi modelli appena lanciati sul mercato indiano. Si tratta dei OnePlus 55U1, 43Y1 e 32Y1, rispettivamente da 55, 43 e 32 pollici.

Sono tre Tv smart di fascia media ma dall’ottimo rapporto prezzo/caratteristiche, tutti con sistema operativo Android Tv 9 e con preinstallate le app di Netflix, Amazon Prime Video, YouTube e molte altre. C’è anche un Chromecast integrato e tutti e tre le Tv supportano Google Assistant. Non manca niente, quindi, per portarsi a casa uno smart Tv dallo schermo non eccezionale ma con tutte le funzionalità più recenti e ad un prezzo vantaggioso. Dei tre televisori solo il più grande ha risoluzione 4K, mentre gli altri due si fermano a 1080p e a 768p. Tutti e tre, invece, sono dotati di schermo LCD.

OnePlus 55U1, 43Y1 e 32Y1: caratteristiche tecniche

Il nuovo smart Tv OnePlus 55U1 ha uno schermo LCD IPS con retroilluminazione a LED da 55 pollici di diagonale, con risoluzione 4K e capacità di riprodurre il 93% della gamma colore DCI-P3. È anche compatibile con Dolby Vision e HDR10+, ha un sistema audio integrato da 30 Watt, formato da 4 speaker e con supporto Dolby Atmos. Il rapporto tra dimensioni e schermo è molto buono, grazie ad una cornice molto sottile: 95%.

I televisori OnePlus 43Y1 e 32Y1, invece, hanno un pannello LCD da 43 pollici con risoluzione 1920×1080 e da 32 pollici con risoluzione 1366×768. Entrambi riproducono il 93% dello spazio colore DCI-P3 e hanno un sistema auido da 20 Watt compatibile con Dolby Audio.

OnePlus 55U1, 43Y1 e 32Y1: i prezzi in India

Non è chiaro se e quando questi tre nuovi televisori smart di OnePlus arriveranno anche in Europa, ma sono già in vendita in India. E quindi conosciamo i prezzi per quel mercato. In India il OnePlus 55U1 viene venduto (al cambio attuale) a 596 euro, il OnePlus 43Y1 a 274 euro e il OnePlus 32Y1 a 154 euro. Si tratta di prezzi estremamente vantaggiosi, rispetto alle schede tecniche di questi tre prodotti.

Il OnePlus 55U1 di fatto diventa uno dei Tv 4K più economici del mercato, mentre il 32Y1 potrebbe essere un affare per chi cerca un Tv tutto fare senza grandi pretese, da posizionare ad esempio nelle camere di hotel e B&B.