Fonte foto: OnePlus

OnePlus ha in programma un nuovo smartphone che è sempre più vicino al debutto. Si tratta di OnePlus 13T, noto anche con il nome di OnePlus 13 Mini per via delle dimensioni compatte del display. Il modello in questione sarà molto simile all’OPPO Find X8s in arrivo nel corso dei prossimi giorni. Sul futuro smartphone di OnePlus sono arrivate, in queste ore, nuove informazioni grazie all’insider Digital Chat Station che ha anche anticipato il debutto imminente del progetto. Il nuovo dispositivo andrà ad affiancarsi a OnePlus 13 (in foto) da cui dovrebbe ereditare il design.

OnePlus 13T: come sarà

Il nuovo OnePlus 13T sarà uno smartphone compatto, potente e con un’eccellente autonomia. Secondo le prime informazioni, infatti, il modello in questione potrà sfruttare un display OLED da 6,32 pollici risultando, almeno per gli standard attuali del mercato smartphone, come uno dei più compatti sul mercato. A gestire il funzionamento del dispositivo ci sarà il Soc Qualcomm Snapdragon 8 Elite, lo stesso utilizzato dal fratello maggiore OnePlus 13 (che però ha un display da 6,82 pollici).

Un’altra novità interessante per il comparto tecnico è la batteria. Il nuovo OnePlus 13T dovrebbe, infatti, avere una batteria da 6.200 mAh con la possibilità di sfruttare la ricarica rapida da 80 W. Al momento, non ci sono ancora informazioni sullo spessore che, anche a causa dell’elevata capacità della batteria (al silicio carbonio), potrebbe essere superiore a quello di OnePlus 13.

Il comparto fotografico dovrebbe includere due fotocamere posteriori (probabilmente senza un teleobiettivo). Lo smartphone avrà varie combinazioni di RAM e storage, a partire da 12 GB di RAM e 256 GB di storage, e debutterà sul mercato con Android 15, arricchito da varie funzioni AI e con la garanzia di almeno 4 major update.

OnePlus 13T: quando arriva

Il nuovo OnePlus 13T sarà disponibile, secondo le informazioni disponibili in questo momento, a partire dalla fine del mese di aprile 2025. Il periodo di lancio si riferisce alla Cina. OnePlus, di solito, lancia i suoi prodotti prima in Cina e poi sul mercato globale e anche per il nuovo 13T la strategia non dovrebbe cambiare.

Sono ancora da valutare, invece, quelle che saranno le mosse di OnePlus in Europa. Il nuovo 13T potrebbe diventare un punto di riferimento della fascia alta del mercato, soprattutto per chi preferisce modelli compatti, diventando un’alternativa al Pixel 9 Pro e al Samsung Galaxy S25. Le potenzialità per un successo ci sono tutte.

In Europa, in particolare, il nuovo OnePlus 13T potrebbe arrivare con un prezzo particolarmente aggressivo, andando a posizionarsi al di sotto di OnePlus 13, disponibile a partire da 1.029 euro. Il lancio sul nostro mercato, però, non è imminente e potrebbe concretizzarsi soltanto sul finire del trimestre in corso, entro il mese di giugno 2025. Ne sapremo di più nelle prossime settimane.