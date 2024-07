OnePlus Nord 4 e le altre novità, Pad 2, Watch 2R e Buds 3 Pro

Con un grande evento a Milano, OnePlus ha lanciato su scala globale le sue novità più importanti dal punto di vista commerciale. Probabilmente, non sono quelle più avanzate sul fronte della tecnologia, ma sono le più interessanti per il loro alto potenziale di vendita.

Per la seconda volta nel giro di poche settimane, Milano è stata protagonista di un evento di lancio internazionale, durante il quale sono stati svelati i nuovi prodotti OnePlus, pronti a conquistare il mercato della tecnologia.

Qualche settimana fa era toccato a realme GT6, che è stato presentato a livello internazionale nel cuore della metropoli lombarda, questa volta invece è stata OnePlus a lanciare alcuni dei prodotti più importanti del suo catalogo, perché forti di un rapporto qualità prezzo particolarmente competitivo.

Cosa è OnePlus

Chi è appassionato di tecnologia, può saltare senza indugio questo capitolo, che però può essere particolarmente utile per molti potenziali utenti, che non sanno di cosa stiamo parlando e hanno tutte le ragioni per ignorare questo nome.

Il brand OnePlus, infatti, potrebbe ancora essere sconosciuto, nonostante sia in circolazione ormai da molto tempo: bisogna infatti tenere conto del fato che per diversi anni ha venduto i suoi smartphone solo online, senza entrare nei negozi italiani, quindi senza una presenza fisica nei punti vendita.

Parliamo di un’azienda fondata da due personaggi visionari, Carl Pei e Pete Lau, che ormai diverso tempo fa vollero creare smartphone con una scheda tecnica estremamente completa a prezzi molto aggressivi: il progetto ha funzionato solo parzialmente, ha vissuto momenti di profonda crisi e il marchio è stato praticamente assorbito da OPPO, altra realtà cinese, che negli ultimi anni è cresciuta molto.

Fonte foto: OnePlus

Ora, l’identità di questo marchio è profondamente cambiata, rappresenta uno dei soggetti più interessanti sul fronte della sperimentazione e dell’introduzione di nuove soluzioni tecnologiche, in un settore, quello degli smartphone, che da qualche anno non è particolarmente innovativo: l’azienda è parte di un gigantesco soggetto industriale, chiamato BBK, che possiede oltre a OnePlus, anche OPPO, Vivo e realme.

In questo contesto competitivo, arriva l’evento di Milano durante il quale sono state presentate tutte le novità più rilevanti per i prossimi mesi, a partire dallo smartphone OnePlus Nord 4, passando per il tablet OnePlus Pad 2, fino allo smartwatch OnePlus Watch 2R e le cuffie OnePlus Buds 3 Pro.

OnePlus Nord 4

Il primo prodotto in ordine di importante è lo smartphone OnePlus Nord 4, che ha il suo primo elemento distintivo nella struttura unibody in metallo, ovvero un unico blocco di alluminio che comprende sia la cornice che la cover. Parliamo di una novità importante, perché questa soluzione era stata abbandonata con l’avvento del 5G, per un problema legato al posizionamento delle antenne.

Ora, grazie ad una ingegnerizzazione diversa messa in campo da OnePlus, si è tornati ad usare il metallo nella parte posteriore, dettaglio che conferisce un aspetto estremamente gradevole a questo smartphone, particolarmente bello da vedere e piacevole da impugnare. OnePlus realizza questo cellulare in tre diversi colori, il più singolare dei quali viene costruito addirittura con 28.000 incisioni laser sulla parte posteriore, ma dal nostro punto di vista la versione più accattivante è quella con la colorazione verde, che stiamo provando proprio in questi giorni.

Ovviamente, la parte estetica non è l’unica da prendere in considerazione valutando l’acquisto di un telefono e, fortunatamente, OnePlus Nord 4 ha molte carte da giocare, a partire dal suo processore, Qualcomm Snapdragon 7+ Gen 3, che può gestire funzionalità di intelligenza artificiale direttamente a bordo del dispositivo.

Fonte foto: MisterGadget.Tech

L’AI viene usata su più fronti nel OnePlus Nord 4, ad esempio per la riconnessione alla rete cellulare quando viene perso il segnale, per effettuare un collegamento estremamente più veloce. L’intelligenza artificiale viene sfruttata anche per l’elaborazione delle immagini, per la trascrizione delle registrazioni audio, ma anche e soprattutto per la gestione delle cariche e del consumo della batteria.

Abbiamo trovato questo smartphone estremamente reattivo, veloce in tutte le occasioni in cui lo abbiamo utilizzato, segnaliamo solo la tendenza di questo processore a surriscaldarsi quando viene messo sotto sforzo, nulla di preoccupante ma qualche cosa che si avverte impugnando il cellulare.

Il cuore di questo smartphone è costituito da tre tagli di memoria RAM, 8, 12 o 16 gb, con altrettante opzioni per la memoria interna, 128 gb UFS 3.1, 256 o 512 gb UFS 4.0. questo significa che il taglio più piccolo offre uno standard qualitativo della memoria leggermente inferiore ai tagli superiori, il che si traduce in differenti velocità nella lettura e scrittura dei dati.

Abbiamo apprezzato anche il display di OnePlus Nord 4, 6.74" Super Fluid AMOLED con il pieno supporto alla tecnologia ProXDR, ovvero la capacità di adattare ogni singolo pixel a video e foto che ci sono nella galleria, perché vengano visualizzati nella migliore modalità possibile.

Lo schermo di questo cellulare è anche estremamente luminoso con un picco che arriva addirittura a 2.150 nits.

La fotocamera è costruita con un doppio sensore, il principale dei quali è realizzato da Sony, con ben 50 mpx a disposizione. la dotazione è completa perché parliamo di un sensore con stabilizzazione ottica e elettronica, che convivono per una resa eccellente delle foto anche quando c’è poca luce. OnePlus Nord 4 può catturare video di ottima qualità, addirittura 4K con 60 frame al secondo, mentre siamo meno entusiasti del grandangolo da 8 mpx. in questo caso, parliamo di un sensore con una buona qualità, ma senza nulla di straordinario da segnalare.

Fonte foto: MisterGadget.Tech

La fotocamera frontale da 16 megapixel, che in linea con le altre offerte di mercato, può però vantare l’utilizzo degli algoritmi di intelligenza artificiale di Google, che permettono ad esempio di correggere gli occhi chiusi nelle foto di gruppo. queste funzionalità non sono disponibili al momento del lancio, lo saranno però nell’arco di qualche qualche settimana.

Eccellente la batteria, perché stiamo parlando di un blocco da 5.500 mAh, capace di ricaricarsi da 1 a 100% nell’arco di circa 30 minuti.

OnePlus Pad 2

Potremmo annoiarvi con un sacco di informazioni tecniche, ma ci concentreremo solo sugli elementi più importanti per capire quali siano i punti di forza del tablet OnePlus Pad 2.

In primo luogo il suo display con definizione 3K, da 12,1", con un rapporto tra i lati abbastanza singolare, perché parliamo di uno schermo 7:5. Questo schermo permette di scegliere tra diverse frequenze di aggiornamento, con scaglioni che vanno da 30 a 144 Hz, in funzione dello scenario in cui viene utilizzato.

All’interno di questo tablet c’è un processore estremamente potente Snapdragon 8 Gen 3, Grazie al quale può gestire tantissime funzionalità di intelligenza artificiale, in particolare per la rielaborazione dei testi, la trascrizione di registrazioni e anche la manipolazione di contenuti audiovisivi.

Quello che però dal nostro punto di vista è particolarmente interessante è il software di cui OnePlus Pad 2 è dotato, grazie al quale l’interazione con lo smartphone diventa estremamente più semplice. App Relay permette infatti il passaggio senza interruzioni tra tablet e smartphone, per condividere files, utilizzare contemporaneamente la stessa rete Internet del telefono, semplificando drasticamente tutte queste operazioni.

Fonte foto: OnePlus

Per supportare tutta questa potenza, viene usata una batteria da 9.510 mAh, che con un uso moderato del tablet può superare addirittura il mese di autonomia. per chi, però, volesse invece esagerare nell’utilizzo, c’è sempre la ricarica SuperVooc a 67 watt, grazie a cui in circa 80 minuti si effettua una carica completa partendo da zero.

La nostra descrizione del tablet OnePlus Pad 2 deve necessariamente tenere conto anche della fotocamera, pur non essendo un elemento chiave nella scelta di un dispositivo: quella frontale è da otto megapixel, mentre la fotocamera posteriore è da 13 megapixel.

Come ormai capita per moltissimi dispositivi sul mercato, le funzionalità vengono completate da alcuni accessori, in particolare la tastiera smart e la penna con cui svolgere molte delle attività quotidiane. Uno tra Smart Keyboard, OnePlus Stylus o la cover del tablet potrà essere scelto come regalo al momento dell’acquisto fino al 1 agosto.

OnePlus Nord Buds 3 Pro

Abbiamo raccontato a più riprese della dimensione del mercato degli auricolari, ma soprattutto delle previsioni di crescita nei prossimi anni, che fanno di questo segmento uno dei più interessanti nel mondo della tecnologia. Proprio per questa previsione di espansione, ogni marchio ormai ha una proposta molto ampia, questo vale anche per OnePlus, che insieme a OnePlus Nord 4 lancia i suoi auricolari OnePlus Nord Buds 3 Pro, che sono molto interessanti soprattutto in relazione al loro prezzo.

La caratteristica principale è quella della cancellazione automatica del rumore ibrida, che arriva addirittura a 49 db, un livello veramente altissimo, coprendo molte gamme di frequenza: tutti questi dettagli, che potrebbero sembrare messaggi in codice di agenti segreti, si traducono nel fatto che la cancellazione dei rumori che circondano chi usa questi auricolari è molto più efficace.

Fonte foto: OnePlus Pad Go

Grazie ad un training degli algoritmi, che sono istruiti per riconoscere il contesto di utilizzo degli auricolari, la soppressione dei rumori diventa estremamente più efficiente. Non solo, perché con un principio molto simile gli auricolari riescono anche a isolare le frequenze della voce durante una conversazione, cancellando tutto quello che sta intorno, dai rumori del traffico, al chiacchiericcio di un ufficio.

OnePlus Buds Nord 3 Pro promettono anche un audio migliore grazie ad un driver di dimensioni generose, addirittura 12.4 mm, realizzato in TPU, ma con un rivestimento al titanio. Non abbiamo provato questi auricolari ma l’azienda assicura che il livello dei bassi è particolarmente profondo, in ogni caso si può modificare grazie alle equazioni disponibili.

La batteria è discreta, ma non l’impressionante, perché con la riduzione automatica del rumore attivo arriva a circa 20 ore di utilizzo.

Infine possiamo segnalare che questi auricolari permettono di collegare due dispositivi contemporaneamente grazie all’utilizzo del Bluetooth 5.4.

OnePlus Watch 2R

Recentemente, OnePlus ha lanciato su scala globale il suo smartphone Watch 2, che ha riscosso notevole successo per il suo design, ma aveva sollevato qualche perplessità per il prezzo a cui veniva proposto. OnePlus Watch 2R arriva sul mercato con l’intenzione di garantire una proposta più competitiva sul fronte del prezzo e più accessibile, anche se in realtà la differenza con l’altro modello è di soli 50 €. Anzi, in questo momento Watch si compra ad una cifra intorno ai 250 €, quindi diventa un po’ complicato collocare questo nuovo smartwatch.

Quello che però è interessante segnalare è che anche OnePlus Watch 2R mantiene l’architettura con una una sorta di doppio motore, perché all’interno di questo orologio ci sono due processori che sfruttano due diversi sistemi operativi, tutto questo per garantire un risparmio nei consumi, grazie a cui si arriva a circa 4 giorni di utilizzo.

L’idea è quella di utilizzare wearOS quando si vogliono sfruttare le applicazioni e le funzionalità avanzate tipiche del sistema operativo di Google, sfruttando invece un diverso sistema operativo quando bisogna tracciare le attività sportive e i parametri biometrici. Il risultato è valido a metà, perché basta attivare alcune funzionalità avanzate per dimezzare la carica, arrivando quindi a circa due giorni che non rappresentano un risultato particolarmente significativo.

Fonte foto: OnePlus Pad Go

Però OnePlus Watch 2R è bello da vedere è comodo da usare con 32 GB di memoria interna, 2 GB di RAM un display estremamente visibile, di forma circolare, che però consuma molto: se si decide di utilizzare il display “Always on" la durata della batteria si dimezza ulteriormente, arrivando alle fatidiche 24 ore tipiche di quasi tutti gli orologi in circolazione con lo stesso sistema operativo.

Positivo il fatto che ci sia un ricevitore GPS a doppia banda, garanzia di dati più accurati quando si registrano e misurano attività sportive.

Prezzi e disponibilità

OnePlus Nord 4 – 499€

OnePlus Pad 2 – 549€

OnePlus Buds Nord 3 – 79€

OnePlus Watch 2R – 299€

Le prevendite di tutti i prodotti sono cominciate immediatamente dopo il lancio, il 16 luglio, mentre la disponibilità sul mercato è prevista per i primi giorni di agosto, in particolare il 1 agosto per il tablet, l’8 agosto per lo smartphone, gli auricolari sono già disponibili, così come lo smartwatch.