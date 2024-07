OnePlus ha anticipato nuovi dettagli sui quattro nuovi prodotti che debutteranno in occasione del prossimo Summer Launch Event in programma il 16 luglio a Milano

Fonte foto: OnePlus

OnePlus ha scelto di anticipare diversi dettagli in merito ai quattro nuovi prodotti che saranno protagonisti del Summer Launch Event, in programma a Milano il prossimo 16 luglio. L’evento in questione permetterà a OnePlus di ufficializzare il debutto in Europa del nuovo mid-range OnePlus Nord 4 oltre che del nuovo tablet OnePlus Pad 2 e di due wearable, le cuffie OnePlus Nord Buds 3 e lo smartwatch OnePlus Watch 2R.

Le novità in arrivo da OnePlus

La principale sorpresa è rappresentata proprio dal design di OnePlus Nord 4, smartphone realizzato con una scocca in metallo e con uno spessore di 7,99 mm. A differenza dell’OnePlus Ace 3V, da cui il nuovo mid-range riprende il comparto tecnico, il OnePlus Nord 4 avrà i moduli delle fotocamere posteriori disposti in orizzontale e non in verticale.

L’azienda ha anticipato anche una scocca con un design nano-inciso e un nuovo design dell’antenna che dovrebbe garantire una migliore ricezione. Come già confermato dalle indiscrezioni delle ultime settimane, il nuovo Nord 4 avrà il SoC Qualcomm Snapdragon 7+ Gen 3. Il nuovo Nord 4 andrà ad affiancarsi al recente entry level Nord CE 4 Lite.

In arrivo c’è anche il OnePlus Pad che avrà un display con rapporto tra le dimensioni di 7:5. Confermato il particolare design posteriore, che già caratterizza gli altri tablet di OnePlus, con un modulo circolare per la fotocamera. Per quanto riguarda le OnePlus Nord Buds 3, invece, l’azienda punta a offrire una “tecnologia audio di fascia alta a un prezzo mai visto prima” con una tecnologia cancellazione attiva del rumore.

A completare la gamma di novità ci sarà il OnePlus Watch 2R, che punterà a bissare il successo ottenuto dall’OnePlus Watch 2, riproponendo l’architettura Dual-Engine che permette di estendere l’autonomia fino a 100 ore. Lo smartwatch sarà più leggero del 25% rispetto al Watch 2 pur conservando tutte le principali funzionalità (sarà necessario attendere il debutto per verificare eventuali differenze sotto la scocca).

Come seguire l’evento

Il Summer Launch Event di OnePlus si svolgerà, come detto, a Milano, il prossimo 16 di luglio. Per seguire la presentazione dei nuovi prodotti OnePlus, però, non è necessario recarsi nel capoluogo lombardo. Basterà, infatti, collegarsi al canale YouTube di OnePlus. L’evento è programmato per le 15. I quattro nuovi prodotti entreranno in fase di commercializzazione già nel corso della seconda metà di luglio. Per il momento, non ci sono informazioni sui prezzi.