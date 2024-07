OnePlus Watch 2R e OnePlus Nord Buds 3 Pro ufficiali: schede tecniche e prezzi

Attivo nel mondo dell’editoria sin dal 2011, giornalista dal 2019, ha lavorato per il web e per la carta stampata occupandosi di musica, cultura, lifestyle e tecnologia.

Nel corso del Summer Launch Event, OnePlus ha presentato ufficialmente il OnePlus Watch 2R (in foto) e gli auricolari OnePlus Nord Buds 3 Pro, due prodotti che vanno ad arricchire ulteriormente l’ecosistema dell’azienda cinese.

Il OnePlus Watch 2R è la versione economica del OnePlus Watch 2 con cui condivide le principali caratteristiche tecniche ma che arriva in commercio a un prezzo molto più accessibile rispetto al fratello maggiore.

Le OnePlus Nord Buds 3 Pro, invece, vanno a posizionarsi nel segmento intermedio del mercato, portando nelle mani degli utenti un dispositivo con tante funzioni interessanti, come l’ANC adattivo, ma a un prezzo davvero concorrenziale.

OnePlus Watch 2R: scheda tecnica e prezzo

OnePlus Watch 2R ha un display AMOLED circolare da 1,43 pollici con risoluzione di 466×466 pixel. La cassa è in lega di alluminio, il cinturino è in silcone mentre il quadrante è protetto da un Vetro 2D.

Come visto sul Watch 2, il processore è un Snapdragon W5 Gen 1 cadiuvato da un co-processore BES 2700BP che, invece, viene utilizzato per gestire i processi a basso consumo energetico. Oltre a questo ci sono anche 2 GB di RAM e 32 GB di memoria interna.

Due i sistemi operativi che vengono utilizzati in base alle funzionalità attivate dall’utente: WearOS che garantisce l’accesso a tutto l’ecosistema di app di Google, e RTOS, un software molto più semplice per le operazioni che non richiedono troppe risorse.

Il monitoraggio dei parametri vitali comprende il rilevamento della frequenza cardiaca, il monitoraggio dei livelli di ossigeno nel sangue (SpO2), la frequenza respiratoria, la qualità del sonno e i livelli di stress, con tutti i dati raccolti che vengono archiviati nell’app OHealth oppure su app di terze parti.

Le funzioni per gli sportivi, invece, permettono di controllare i progressi in oltre 100 discipline diverse tra le quali corsa, camminata, sport acquatici (l’orologio è impermeabile fino alla pressione di 5 atmosfere), tennis, alpinismo, ciclismo e molto altro ancora.

Inoltre il device è compatibile anche con Strava, Komoot, My FitnessPal, Google Fit e OutdoorActive.

Le funzioni più classiche consentono di leggere e gestire le notifiche del telefono, utilizare trova il mio smartphone, pagare con Google Wallet, rispondere alle chiamate (microfono e altoparlante incluso) e utilizzare Google Asisstant.

Tra le opzioni di connettività abbiamo il Bluetooth 5.0, il WiFi, il chip per l’NFC e le varie opzioni per il rilevamento della posizione.

Per quanto riguarda l’autonomia lo smartwatch dovrebbe garantire fino a 100 ore di utilizzo in modalità smart e fino a 12 giorni in risparmio energetico. Inoltre con una ricarica di 10 minuti si possono ottenere fino a 24 ore di autonomia.

Infine è presente la certificazione IP68, che attesta la resistenza del dispositivo alla polvere e all’acqua anche in caso di immersioni.

OnePlus Watch 2R è già disponibile sul sito ufficiale del produttore in due colorazioni: Forest Green e Gunmetal Gray al prezzo consigliato di 279 euro.

In occasione del lancio sul mercato è possibile accedere a uno sconto di 30 euro e un bundle che permette di portare a casa anche un secondo cinturino e il caricatore.

OnePlus Nord Buds 3 Pro: scheda tecnica e prezzo

Le OnePlus Nord Buds 3 Pro sono auricolari in-ear con driver dinamico da 12,4 mm e risposta in frequenza che va dai 20 Hz fino ai 40 kHz. Presente la funzione BassWave 2.0 che permette a queste cuffiette di ottimizzare la riproduzione delle frequenze basse.

La Cancellazione Attiva del Rumore (ANC) è in grado di utilizzare tre microfoni su ogni auricolare e i sofisticati algoritmi proprietari, per garantire un isolamento dai rumori ambientali fino a 49 dB.

La modalità adattiva consente alle cuffie di riconoscere il tipo di rumore e di adattare il livello di cancellazione in totale autonomia. La Modalità Trasparenza, invece, permette comunque di percepire l’ambiente circostante, voci incluse, senza il bisogno di togliersi le cuffiette.

Collegando le cuffiette allo smartphone (Android e iOS) tramite Bluetooth 5.4 si può scaricare l’applicazione ufficiale OnePlus Buds e gestire le varie caratteristiche appena viste.

Sul fronte dell’autonomia OnePlus garantisce fino a 5,5 ore di ascolto per i soli auricolari (con ANC attivato), che salgono fino a 20 ore utilizzando l’apposita custodia di ricarica. Disattivando la cancellazione del rumore, invece, l’autonomia sale a 12 ore per gli auricolari e a 44 ore con la custodia di ricarica.

Infine le cuffiette sono certificate IP55 e sono in grado di resistere alla polvere e ai getti d’acqua da qualsiasi direzione.

Anche le OnePlus Nord Buds 3 Pro sono già disponibili sul sito ufficiale nelle colorazioni: Starry Black e Soft Jade al prezzo consigliato di 79 euro, con uno sconto di 10 euro come offerta lancio.