OnePlus Watch Nord: in arrivo un nuovo smartwatch economico

OnePlus è entrato ufficialmente nella scena degli smartwatch solo l’anno scorso, con il OnePlus Watch (in foto), dopo aver guadagnato una ottima posizione in quello degli smartphone. Proprio dalla sua gamma di smartphone OnePlus avrebbe ora intenzione di attingere per aggiungere un nuovo modello alla linea degli orologi smart. Sarebbe infatti in arrivo un nuovo smartwatch con il marchio “Nord“.

Il suddetto marchio è attualmente appannaggio degli smartphone OnePlus Nord, medi di gamma che si distinguono per il rapporto qualità-prezzo particolarmente vantaggioso. L’ultimo esempio di questa gamma è il OnePlus Nord CE 2, da poco presentato, e già si parla di una possibile veersione Lite e di un OnePlus Nord 3. Tornando al presunto OnePlus Watch Nord (il nome commerciale definitivo dello smartwatch è ancora un mistero), secondo il noto giornale online 91Mobiles potrebbe essere lanciato insieme al telefono OnePlus Nord 3, nella seconda metà del 2022. Dell’indossabile “Nord" in arrivo non sono emersi particolari dettagli, tuttavia molto probabilmente arriverà con un prezzo conveniente e un hardware competitivo, in pieno stile Nord. Il 91mobiles ipotizza un lancio iniziale sul mercato indiano a meno di 10.000 rupie (al cambio attuale, circa 120 euro), forse addirittura tra le 5.000 e le 8.000 rupie (al cambio attuale, tra i 60 e i 95 euro). L’attuale OnePlus Watch, per fare un confronto, in Italia ha un prezzo di partenza di 159 euro.

OnePlus Watch Nord: come sarà

Stando all’indiscrezione, il device potrebbe essere dotato di un display touchscreen a colori e funzionalità come il sensore per la frequenza cardiaca e per l’SpO2 (saturazione dell’ossigeno). Inoltre, 91Mobiles ritiene che OnePlus Watch Nord potrebbe essere in grado di monitorare il sonno, contare i passi, ricevere le notifiche dello smartphone e controllare la musica.

Si tratterebbe, quindi, di un dispositivo completo a cui non mancherebbe niente. Il risparmio sul prezzo, quindi, secondo questa ipotesi potrebbe arrivare dall’utilizzo di una piattaforma hardware non più recentissima. Quindi tutte le funzioni disponibili, ma su un dispositivo non molto veloce. Il wearable potrebbe debuttare insieme al telefono Nord 3 nel secondo trimestre del 2022, tra maggio e giugno.

OnePlus Watch: com’è

Presentato ad aprile dello scorso anno, il primo smartwatch del colosso cinese offre un design premium con un mix di materiali nobili ed economici: frontale in vetro, cornice in acciaio inox e retro in plastica. Pesa 45 grammi e ha un display AMOLED da 1,39 pollici con risoluzione 454×454 pixel. Ha 4 GB di storage interno, 1 GB di RAM e una batteria da 402 mAh.

Disponibile in Italia nelle tonalità Midnight Black e Moonlight Silver, OnePlus Watch costa attualmente 159 euro.