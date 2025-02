OnePlus Watch 3, le prime informazioni ufficiali e la data della presentazione

Attivo nel mondo dell’editoria sin dal 2011, giornalista dal 2019, ha lavorato per il web e per la carta stampata occupandosi di musica, cultura, lifestyle e tecnologia.

OnePlus si prepara a rilasciare OnePlus Watch 3, il nuovo smartwatch erede naturale del OnePlus Watch 2 presentato ormai un anno fa. Ancora parziali le informazioni al riguardo, con l’azienda cinese che ha rivelato solo una parte della scheda tecnica di questo wearable, confermando però l’evento di presentazione ufficiale previsto per il prossimo 18 febbraio.

OnePlus Watch 3: scheda tecnica parziale

Da quello che sappiamo, il OnePlus Watch 3 avrà un display circolare a basso consumo ma oltre a questo non ci sono altre conferme ufficiali. La cassa è in acciaio inossidabile, la stessa della generazione precedente, mentre la cornice è in titanio con rivestimento PVD. Il display 2D è in vetro zaffiro e, stando alle dichiarazioni dell’azienda produttrice, dovrebbe garantire agli utenti una maggiore luminosità e una migliore resistenza agli urti.

Il processore scelto da OnePlus è un un Snapdragon W5 affiancato da un co-processore BES2800 MCU Efficiency che, invece, si occupa di gestire tutti quei processi a basso consumo energetico. Sconosciute al momento RAM e memoria interna. Dovrebbero tornare anche i due sistemi operativi come sul precedente modello con WearOS, il software per smartwatch di Google e RTOS un sistema molto più essenziale che si occupa delle operazioni meno impegnative.

Non sono ancora disponibili maggiori dettagli sulle funzioni per il monitoraggio dei parametri vitali, anche se secondo le indiscrezioni in rete questo dispositivo sarà in grado di monitorare la frequenza cardiaca, i livelli di ossigeno nel sangue, la qualità del sonno e i livelli di stress. A questi dovrebbero aggiungersi anche l’ECG e la misurazione della temperatura.

Sconosciute anche le funzioni per il fitness, ma è probabile che tornino tutte le caratteristiche del precedente modello con la possibilità di tenere sotto controllo i progressi in oltre 100 discipline, incluse quelle acquatiche visto che questo orologio smart è resistente fino a 5 ATM. Non dovrebbe mancare nemmeno la compatibilità con le principali applicazioni per gli sportivi come Strava, Komoot, My FitnessPal, GoogleFit e OutdoorActive.

Nessun indizio nemmeno sulle funzioni più classiche, ma non si esclude la gestione delle notifiche dello smartphone, dei contenuti multimediali e l’accesso a trova il mio dispositivo.

Dato che il processore a bordo è lo stesso del OnePlus Watch 2, conosciamo anche le connessioni disponibili: il Bluetooth 5.0, il WiFi, il chip per l’NFC e le varie opzioni per il rilevamento della posizione tramite satelliti.

La batteria è da 631 mAh (contro i 500 mAh del modello precedente) realizzata con anodo di silicio. L’autonomia, secondo le dichiarazioni di OnePlus, è di circa 5 giorni in modalità smart e fino a 16 giorni in modalità risparmio energetico. Inoltre con una ricarica di 10 minuti si può ottenere fino a un giorno di autonomia.

Il precedente modello aveva anche la certificazione IP68 e la certificazione di grado militare MIL-STD-810H, non si esclude dunque che possano tornare anche su questo nuovo dispositivo.

OnePlus Watch 3: prezzo e disponibilità

Il nuovo OnePlus Watch 3 sarà presentato ufficialmente il prossimo 18 febbraio, quando l’azienda cinese rivelerà al mondo la scheda tecnica completa e il prezzo di listino.

Al momento sappiamo che sarà disponibile in due colorazioni: