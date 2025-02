OnePlus Watch 3 in vendita in Europa: caratteristiche e prezzo

Fonte foto: OnePlus

OnePlus aggiorna la sua gamma con il lancio del nuovo OnePlus Watch 3 che entra a far parte del catalogo di dispositivi di OnePlus sia in Europa che in Nord America. Lo smartwatch del brand riprende l’architettura Dual Engine, introdotta con il OnePlus Watch 2 e in grado di garantire un’autonomia superiore alla media di questa categoria di dispositivi.

OnePlus Watch 3: caratteristiche

OnePlus Watch 3 è il nuovo smartwatch della gamma OnePlus e rappresenta un’evoluzione dell’ottimo OnePlus Watch 2 svelato lo scorso anno. Come anticipato in apertura, il dispositivo ripropone l’architettura Dual Engine che prevede l’utilizzo di due diversi chip.

Da una parte, infatti, c’è lo Snapdragon W5 (già utilizzato dal Watch 2) per l’esecuzione di Wear OS 5.0 e di tutte le app più complesse. Dall’altra, invece, troviamo il BES2800 MCU Efficiency (realizzato a 6 nm e più veloce del BES2700 utilizzato dal Watch 2) che gestisce l’esecuzione di un sistema RTOS a basso consumo per le attività in background che richiedono una potenza di calcolo ridotta.

Questo sistema consente allo smartwatch di offrire un’autonomia superiore alla media, anche grazie alla batteria da 631 mAh, realizzata con tecnologia OnePlus Silicon NanoStack Battery, la stessa utilizzata da OnePlus 13, e con capacità nettamente superiore rispetto alla batteria utilizzata dalla generazione precedente (che si fermava a 500 mAh).

Il risultato della combinazione tra il sistema Dual Engine e la batteria con capacità maggiorata è un’autonomia che può arrivare fino a 16 giorni in modalità risparmio energetico e fino a 5 giorni in modalità “intelligente”. C’è anche la ricarica rapida che garantisce l’autonomia per una giornata di utilizzo in appena 10 minuti di carica.

Il nuovo OnePlus Watch 3 è anche un vero e proprio fitness tracker, con varie funzioni per il monitoraggio della salute e dell’allenamento (con oltre 100 modalità sportive). Per un miglior tracciamento della posizione, inoltre, c’è il GPS a doppia frequenza.

Tra le funzioni disponibili c’è lo strumento 60s Health Check-In, per ottenere una panoramica sul proprio stato di salute basata sull’analisi di sei parametri chiave: frequenza cardiaca, livelli di ossigeno nel sangue (SpO2), benessere mentale, temperatura del polso, qualità del sonno ed età vascolare. Questa funzione sarà disponibile in Italia nei prossimi mesi e, a differenza di quanto avverrà in altri mercati, non avrà la funzione ECG.

Dal punto di vista software, troviamo Wear OS 5, con tutte le novità introdotte da Google e con la possibilità di sfruttare le tante applicazioni già disponibili per il sistema operativo. OnePlus ha realizzato anche alcune funzioni per migliorare l’integrazione con lo smartphone OnePlus, come la possibilità di gestire la riproduzione dei video o controllare la fotocamera.

Il OnePlus Watch 3 ha una cassa rotonda in acciaio inossidabile, lunetta in titanio con rivestimento PVD. Il display LTPO AMOLED è da 1,5 pollici ed è realizzato in cristallo di zaffiro 2D. Lo smartwatch rispetta lo standard militare MIL-STD-810H, è certificato IP68 ed è resistente fino a 5 ATM.

OnePlus Watch 3: prezzo e disponibilità

Il nuovo OnePlus Watch 3 arriva sul mercato europeo con un prezzo di 349 euro. I preordini partono oggi mentre le vendite inizieranno ufficialmente il 25 febbraio prossimo. Per il lancio è previsto uno sconto di 50 euro.

Al momento, lo smartwatch è disponibile in preordine tramite lo store ufficiale di OnePlus. A disposizione degli utenti ci sono due colorazioni: Emerald Titanium e Obsidian Titanium.