OpenAI ha reso disponibile Sora, il nuovo tool per generare video con l'AI tramite descrizioni testuali, ecco come funziona

Fonte foto: OpenAI

OpenAI, dopo un lungo periodo di test, ha reso disponibile a tutti (o quasi) Sora, il suo tool che sfrutta l’intelligenza artificiale generativa per generare video a partire da un prompt testuale oltre che da immagini e video già esistenti. La versione più completa del tool si chiama Sora Turbo e, come lascia intendere il nome, è più veloce e più efficiente rispetto alla prima versione di Sora, svelata come prototipo a inizio 2024.

Cosa può fare Sora

Sora è in grado di generare video realistici, utilizzando le informazioni fornite dall’utente come descrizioni testuali, foto e altri video, con la possibilità anche estendere video già esistenti. Lo strumento sviluppato da OpenAI, nella nuova versione Turbo, è in grado di creare video fino a 20 secondi e con una risoluzione massima di 1080p.

Rispetto alla prima versione, Sora diventa più veloce nella generazione, riducendo i tempi d’attesa per la creazione del video, dopo l’inserimento degli input. Il lancio di Sora Turbo è accompagnato anche dall’arrivo di una nuova interfaccia, con una nuova storyboard che richiama soluzioni proposte da altri software di video editing.

In fase di creazione è possibile scegliere tra vari formati (verticale, quadrato, widescreen) in modo da adattare le caratteristiche del video alle proprie necessità. Con Sora è possibile generare un video per le storie di Instagram, andando a selezionare il formato verticale, oppure un video da pubblicare su YouTube in widescreen.

La generazione di video tramite Sora segue un modello di diffusione simile a quello utilizzato dal generatore di immagini DALL·E. Secondo le informazioni fornite da OpenAI, il tool utilizza un dataset che comprende dati pubblici, dati proprietari ottenuti tramite partnership con aziende specializzate, come Shutterstock, dati personalizzati, realizzati direttamente da OpenAI, e feedback da parte di artisti e creativi specializzati nel settore.

Come usare Sora

Sora è disponibile tramite browser web, accedendo al sito ufficiale sora.com. Per utilizzare il tool è necessario avere un abbonamento Plus oppure un abbonamento Pro a ChatGPT. C’è, però, una limitazione da considerare: per il momento, Sora non è utilizzabile in Italia e nel resto dell’UE (il divieto di utilizzo riguarda anche la Svizzera e il Regno Unito).

Chi si trova all’estero, ad esempio negli USA, potrà accedere a Sora senza limitazioni, a condizione di aver attivato l’abbonamento. Per un lancio in Italia, come avvenuto per ChatGPT in passato, bisognerà attendere qualche settimana o, più probabilmente, qualche mese. OpenAI, infatti, dovrà adeguare il suo tool alla normativa europea.

Tentare di accedere a Sora dall’Italia con una VPN, stando alle testimonianze raccolte in rete, potrebbe portare al ban del proprio account nel caso in cui i sistemi rilevassero l’utilizzo di un software di questo tipo per tentare di bypassare il blocco su base geografica.