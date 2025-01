OpenAI Operator: l'AI va su Internet al posto nostro

OpenAI ha annunciato il lancio di Operator, un nuovo agente AI in grado di navigare su Internet seguendo le indicazioni dell'utente: ecco come funziona

Fonte foto: OpenAI

OpenAI ha annunciato la disponibilità di Operator, un nuovo strumento che va ad arricchire i servizi che sfruttano l’intelligenza artificiale, affiancando ChatGPT. Si tratta di un vero e proprio agente AI in grado di navigare in rete, utilizzando un suo browser web, per eseguire i compiti assegnati dall’utente.

Come funziona Operator

Operator utilizza il modello Computer-Using Agent (CUA) e combina le capacità di GPT-40 con la possibilità di interagire con interfacce grafiche pensate per gli utenti umani. In questo modo, Operator può “navigare” tra siti web senza dover utilizzare API specifiche. Basta accedere alla sezione dedicata di ChatGPT e iniziare a utilizzare il tool.

I possibili campi di applicazione sono diversi. Il tool è in grado di esplorare le pagine, andando anche a interagire con i vari elementi grafici presenti ed effettuare tutte le operazioni normalmente eseguibili con mouse e tastiera durante l’interazione con un sito web. L’agente si “muove” seguendo le indicazioni fornite dall’utente stesso, tramite prompt testuali, in modo simile a quanto avviene con i vari chatbot AI.

Operator è in grado di effettuare diverse operazioni, riuscendo a lavorare in autonomia, ma, anche per motivi di privacy, si blocca, richiedendo l’intervento dell’utente, quando c’è la necessità di inserire dati sensibili, come password e credenziali di pagamento. Il sistema messo a punto da OpenAI è in grado di eseguire più operazioni in parallelo, effettuando più attività, anche indipendenti tra loro.

Il nuovo agente AI è ancora in fase iniziale di sviluppo, anche se è già disponibile per alcuni utenti di OpenAI. L’azienda, in ogni caso, ha chiarito che, in alcuni contesti, Operator potrebbe avere difficoltà a interagire con una pagina web, soprattutto per le pagine che hanno elementi grafici complessi.

Per evitare un utilizzo dannoso del servizio, OpenAI ha attivato alcune limitazioni e una serie di misure di sicurezza per il suo agente AI che sarà in grado di rifiutare le richieste dell’utente nel caso in cui le azioni da compiere prevedano violazioni delle normative vigenti.

Come usare Operator

Per il momento, Operator è disponibile esclusivamente negli USA e solo per gli utenti che hanno attivato il piano Pro (da 200 dollari al mese). L’accesso a questo strumento avviene tramite operator.chatgpt.com. In futuro, come anticipato dalla stessa OpenAI, il nuovo servizio sarà accessibile anche per gli utenti Plus, Team e Enterprise andando anche a integrarsi con ChatGPT.

Bisognerà attendere i prossimi mesi per saperne di più. OpenAI ha chiarito che “il feedback iniziale degli utenti avrà un ruolo fondamentale nel migliorarne l’accuratezza, l’affidabilità e la sicurezza“. In sostanza, il modo in cui Operator risponderà alle richieste degli utenti Pro di ChatGPT aiuterà l’azienda a completarne lo sviluppo mettendo a disposizione di un pubblico maggiore il nuovo strumento.