Oppo Find X8 Pro arriva in Italia, scheda tecnica e prezzi

Il nuovo Oppo Find X8 Pro sta per arrivare anche in Italia e con esso anche ColorOS 15. L’evento di presentazione è fissato al 21 novembre prossimo a Milano

Fonte foto: Oppo

Dopo la presentazione ufficiale per il mercato cinese di qualche settimana fa, Oppo ha annunciato l’arrivo del nuovo Oppo Find X8 Pro anche in Italia, con un evento esclusivo in programma il prossimo 21 novembre a Milano.

Ben nota ormai la scheda tecnica di questo smartphone di fascia alta dove spicca il nuovo processore Mediatek Dimensity 9400, un comparto fotografico realizzato in collaborazione con Hasselblad e la nuova versione di ColorOS basata su Android 15, che permette agli utenti di accedere alle funzioni basate sull’intelligenza artificiale di Oppo AI

Oppo Find X8 Pro: scheda tecnica e prezzo

Oppo Find X8 Pro ha un display AMNOLED da 6,78 pollici, con risoluzione 1.264×2.780 pixel, frequenza di aggiornamento variabile fino a 120 Hz e luminosità di picco di 4.500 nit.

Il processore è un Mediatek Dimensity 9400 a cui si affiancano 12/16 GB di RAM e fino a 1 TB di spazio per l’archiviazione, non espandibile. Presente la funzione Oppo RAM Expansion utile per ottenere RAM aggiuntiva attingendo alla memoria interna dello smartphone.

Le fotocamere sono frutto della collaborazione tra Oppo e Hasselblad e comprendono un sensore principale da 50 MP con e stabilizzazione ottica dell’immagine (OIS), un sensore ultra-grandangolare da 50 MP con PDAF e teleobiettivo periscopico con zoom ottico 5,9x sempre da 50 MP con OIS. La fotocamera frontale è da 32 MP.

Tra le connessioni ci sono il 5G, il WiFi 7, Bluetooth 5.4, l’USB-C, il chip per l’NFC, il sensore a infrarossi e i diversi sistemi per il rilevamento della posizione dell’utente.

La batteria ha una capacità di 5.910 mAh con ricarica cablata da 80 W e ricarica wireless da 50 W. Il sistema operativo è Android 15 con interfaccia utente proprietaria ColorOS 15 che mette a disposizione dell’utente diverse funzioni AI che analizzano le abitudini dell’utente per ottimizzare la user experience.

Non manca, come già anticipato, nemmeno Oppo AI utile per aiutare lo smartphone a gestire al meglio le risorse e sviluppata per intervenire anche sulle fotocamere migliorando la qualità degli scatti. Infine,il dispositivo è certificato IP69, ed è quindi in grado di resistere polvere e all’acqua anche in caso di immersioni.

Oppo Find X8 Pro: prezzo e disponibilità

Il nuovo Oppo Find X8 Pro sarà presentato ufficialmente il prossimo 21 novembre. Al momento sappiamo che lo smartphone potrà essere acquistato in due colorazioni differenti: Space Black e Pearl White ma non sono ancora disponibili i prezzi ufficiali per l’Italia.

Per ora, quindi, non resta che attenersi ai prezzi visti nella presentazione ufficiale in Cina:

Oppo Find X8 Pro – 12/256 GB: 5.299 yuan (689,32 euro)

Oppo Find X8 Pro – 12/512 GB: 5.699 yuan (741,35 euro)

Oppo Find X8 Pro – 16/512 GB: 5.999 yuan (780,37 euro)

Oppo Find X8 Pro – 16 GB/1 TB: 6.499 yuan (845,42 euro)

Come è possibile notare dalla lista manca la versione con connessioni satellitari che dovrebbe restare un’esclusiva del mercato asiatico.