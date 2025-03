Oppo Find N5, il foldable più sottile al mondo non arriverà in Italia

Attivo nel mondo dell’editoria sin dal 2011, giornalista dal 2019, ha lavorato per il web e per la carta stampata occupandosi di musica, cultura, lifestyle e tecnologia.

Al Mobile Wold Congress 2025 di Barcellona Oppo ha mostrato al pubblico il suo nuovo smartphone pieghevole, l’Oppo Find N5, un dispositivo di fascia alta (già definito come uno dei prossimi AI Phone dell’azienda cinese) che ha anche un altro primato: quello di (nuovo) foldable più sottile al mondo.

Potente, leggero, compatto, Oppo Find N5 ha tutte le carte in regola per diventare uno dei pieghevoli più interessanti di questo 2025, purtroppo però non sarà esportato nel nostro paese.

Oppo Find N5: scheda tecnica

Il nuovo Oppo Find N5 ha display interno AMOLED da 8,12 pollici, con risoluzione 2.248×2.480 pixel, refresh rate variabile fino a 120 Hz e 2.100 nit di luminosità di picco. Il display esterno, invece, è sempre un AMOLED ma da 6,62 pollici, con risoluzione 1.140×2.616 pixel, frequenza di aggiornamento fino a 120 Hz e 2.450 nit di luminosità di picco. Entrambi gli schermi sono compatibili con le stylus e, su quello esterno, c’è un vetro Nanocrystal Glass.

Il processore all’interno di questo pieghevole è un Qualcomm Snapdragon 8 Elite (ma nella versione da 7 core, probabilmente per non causare problemi di surriscaldamento al device) affiancato da 12/16 GB di RAM e fino a 1 TB di memoria interna, non espandibile.

Grazie al chip a bordo, il dispositivo permette agli utenti di accedere alle funzioni basate sull’intelligenza artificiale di Oppo AI, tra cui:

AI Recording Summary, riassumere una registrazione audio

AI Summary, per riassumere testi e pagine web

AI Writer, per aiutare gli utenti nella scrittura di testi, mail e messaggi

AI Speak, per leggere “a voce alta” un documento o una pagina web

Il comparto fotografico è stato realizzato in collaborazione con Hasselblad ed è composto da sensore principale da 50 MP con autofocus veloce PDAF e stabilizzazione ottica dell’immagine (OIS), un sensore ultra-grandangolare da 8 MP e da un teleobiettivo periscopico con zoom ottico 3X da 50 MP con PDAF e OIS. Le fotocamere frontali (interna ed esterna) sono entrambe da 8 MP.

Tra le connessioni a disposizione ci sono il 5G, il WiFi 7, il Bluetooth 5.4, l’USB-C 3.1, il chip per l’NFC e i diversi sistemi per la geolocalizzazione tramite satelliti. Il comparto audio comprende una coppia di speaker certificati Dolby Atmos.

La batteria ha una capacità di 5.600 mAh con ricarica rapida cablata a 80 W, ricarica wireless a 50 W e ricarica inversa. Il sistema operativo è Android 15 con l’interfaccia proprietaria ColorOS 15 con quattro anni di aggiornamenti di sistema e sei anni di patch di sicurezza.

Inoltre lo smartphone ha la certificazione IPX9 che ne attesta la capacità di resistere all’acqua anche in caso di immersioni.

Trattandosi del foldable più sottile al mondo, merita una menzione a parte il design con Oppo Find N5 che ha uno spessore di appena 4,21 mm da aperto e di 8,93 mm da chiuso. Questo è dovuto a una nuova cerniera Titanium Flexion, più piccola del 26% rispetto a quella del precedente Oppo Find N3 ma, secondo le dichiarazioni del produttore, molto più resistente. Oltretutto, grazie a un pannello in titanio stampato in 3D e la scocca realizzata in fibra di carbonio questo dispositivo ha anche un peso contenuto di 229 grammi.

Oppo Find N5 non arriverà in Italia

Oppo Find N5 è un ottimo smartphone pieghevole con un comparto hardware di altissimo livello e un design unico nel suo genere, per questo motivo la notizia che non arriverà mai in Italia è un duro colpo per gli appassionati di tecnologia.

Stando a quel che si legge in rete, comunque, questo dispositivo dovrebbe arrivare in occidente su alcuni mercati selezionati, quindi, per vie traverse potrebbe essere possibile l’acquisto anche nel nostro paese. Per quanto riguarda il prezzo di listino, da quel che sappiamo, si aggira intorno ai 2.000 euro, una cifra non certo contenuta ma comunque più che giustificata dalle ottime specifiche di questo dispositivo.