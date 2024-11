Fonte foto: Oppo

Continuano le novità in casa Oppo che, dopo aver lanciato in Italia il nuovo Oppo Find X8 Pro, ha aggiornato nuovamente la sua gamma di smartphone per il mercato cinese con il debutto dei nuovi mid-range Oppo Reno 13 e 13 Pro, destinati ad arrivare anche in Europa nel corso dei prossimi mesi. I due smartphone hanno Android 15 e ColorOS 15.0 con la possibilità di sfruttare alcune funzioni AI.

Oppo Reno 13: caratteristiche e prezzo

Oppo Reno 13 è un mid-range molto interessante grazie, soprattutto, alla presenza del nuovo SoC MediaTek Dimensity 8350. Il chip affiancato da 12/16 GB di memoria RAM e da 256 GB, 512 GB o 1 TB di storage (com moduli UFS 3.1 e non 4.0). Il display è costituito da un pannello AMOLED da 6,59 pollici di diagonale con risoluzione di 2.750×1.256 pixel e refresh rate fino a 120 Hz.

Lo smartphone ha tre fotocamere posteriori, con un sensore principale da 50 Megapixel, un sensore ultra-grandangolare da 8 Megapixel e un terzo sensore di cui non sono state rivelate le specifiche, probabilmente un sensore ausiliario per la profondità di campo.

La fotocamera anteriore è da 50 Megapixel. La batteria, invece, ha una capacità di 5.600 mAh con ricarica rapida da 80 W. Lo smartphone ha dimensioni pari a 157,90×74,73×7,24mm per 181 grammi. C’è la certificazione IP69.

Oppo Reno 13 è disponibile con i seguenti prezzi:

Oppo Reno 13 12/256 GB – 2.699 yuan (355 euro)

Oppo Reno 13 12/512 GB – 2.999 yuan (395 euro)

Oppo Reno 13 16/256 GB -2.999 yuan (395 euro)

Oppo Reno 13 16/512 GB – 3.299 yuan (435 euro)

Oppo Reno 13 16 GB/1 TB – 3.799 yuan (500 euro)

Oppo Reno 13 Pro: caratteristiche e prezzo

Il modello Pro riprende il SoC MediaTek Dimensity 8350. Lo smartphone, però, è più grande ed ha un comparto fotografico migliore oltre alla ricarica wireless rispetto al Reno 13. Tra le specifiche, infatti, troviamo un display AMOLED da 6,83 pollici con risoluzione di 2.800 x 1.282 pixel, con refresh rate massimo di 120 Hz.

Anche in questo caso ci sono 12/16 GB di memoria RAM e da 256 GB, 512 GB o 1 TB di storage (sempre UFS 3.1). La batteria è ancora da 5.800 mAh con ricarica rapida da 80 W e ricarica wireless da 50 W. Il comparto fotografico aggiunge un sensore teleobiettivo periscopico da 50 Megapixel con zoom ottico 3,5x. Le dimensioni sono pari a 162,73×76,55×7,55mm per 197 grammi. Lo smartphone è certificato IP69.

Per quanto riguarda i prezzi, invece, Oppo Reno 13 Pro è disponibile in quattro varianti:

Oppo Reno 13 Pro 12/256 GB – 3.399 yuan (445 euro)

Oppo Reno 13 Pro 12/512 GB – 3.699 yuan (485 euro)

Oppo Reno 13 Pro 16/512 GB – 3.999 yuan (525 euro)

Oppo Reno 13 Pro 16 GB/1 TB – 4.499 yuan (590 euro)

Il Reno 13 Pro costa, a parità di RAM e storage, costa 800 yuan (circa 105 euro) in meno rispetto al Find X8.