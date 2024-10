Oppo Find X8 sta arrivando: ecco come sarà il nuovo top di gamma di Oppo in arrivo nei prossimi giorni

Fonte foto: Oppo

Oppo prepara un importante aggiornamento della sua gamma: in rampa di lancio c’è il nuovo Oppo Find X8, in arrivo in Cina e, probabilmente, anche sul mercato globale, con la possibilità concreta che la casa cinese avvii le vendite anche in Italia, per rilanciare la sua presenza nella fascia alta del mercato. Un nuovo leak, firmato dall’insider @ZionsAnvin su X, ci conferma quelle che saranno le caratteristiche tecniche del nuovo smartphone che andrà a sostituire l’attuale Find X7 (in foto).

Oppo Find X8: caratteristiche tecniche

Il nuovo Oppo Find X8 utilizzerà il SoC MediaTek Dimensity 9400, il nuovo chip di fascia premium di MediaTek che sarà svelato ufficialmente il prossimo 9 di ottobre. I primi benchmark apparsi online (e tutti da confermare dopo la presentazione) anticipano prestazioni da record per il chip che ha totalizzato un punteggio di oltre 2,8 milioni di punti su AnTuTu e ha battuto nettamente la GPU dell’Apple A18 Pro in un test su GFX Aztec (con un punteggio di 134 fps contro 95 fps del chip Apple).

Il top di gamma di Oppo sarà tra i primi smartphone (probabilmente il primo) a sfruttare il nuovo chip MediaTek. La scheda tecnica comprenderà anche un display OLED (realizzato da BOE) con pannello di 6,5 pollici, risoluzione 1.5K e refresh rate variabile fino a 120 Hz. Le cornici saranno ridotte e simmetriche. Confermato anche un sensore di impronte digitali sotto al display.

Sotto la scocca, inoltre, ci sarà spazio per una batteria da 5.700 mAh con ricarica rapida di 80 W e ricarica wireless di 50 W. Confermata anche una tripla fotocamera posteriore con sensore teleobiettivo periscopico LYT-600 da 50 Megapixel con zoom ottico 3x. Lo smartphone avrà un Alert Slider, simile a quanto visto sui modelli OnePlus, e un frame in metallo e la cover posteriore in vetro.

Possibile anche la presenza di un tasto laterale per la gestione della fotocamera. Secondo il leak, lo spessore sarà di 7 mm mentre il peso complessivo sarà di 190 grammi. Il sistema operativo sarà Android 15 con ColorOS 15 (non ci sono informazioni sul numero di major update che saranno garantiti). Lo smartphone arriverà in quattro colorazioni: nero, bianco, blu e rosa.

Oppo Find X8: prezzo e disponibilità

Il nuovo Oppo Find X8 è molto vicino al debutto. La fonte conferma che il lancio potrebbe avvenire nel corso di un evento in programma il prossimo 21 ottobre. Le vendite, per il mercato cinese, dovrebbero partire subito dopo. Entro la fine dell’anno o, al massimo, nelle prime settimane del prossimo anno, invece, potrebbero partire le vendite anche della versione internazionale.