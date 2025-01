Libero Tecnologia si occupa di tecnologia a 360°: novità e tendenze dal mondo tech, approfondimenti, guide e tutorial, per un pubblico di principianti e di esperti, di utenti privati, di PMI e professionisti. Qui trovate i nostri articoli sul mondo Android e Apple, app e social, audio e video, smartphone e wearable, domotica e gadget.

Fonte foto: Oppo

L’Oppo Reno 12 5G è uno smartphone di fascia medio-alta che arriva sul mercato con un’ottima scheda tecnica che garantisce buone prestazioni e l’accesso a tante funzioni basate sull’intelligenza artificiale che affiancano l’utente nelle attività più diverse, dalla produttività all’editing di foto.

A fare la differenza su questo smartphone sono un processore MediaTek Dimensity 7300 Energy e una batteria molto capiente con ricarica rapida che in meno di 20 minuti consente di caricare completamente il device per non uscire mai di casa senza.

Su Amazon è disponibile a poco più di 300 euro, un’occasione irripetibile che bisogna che porta questo telefono al minimo storico e che bisogna cogliere senza pensarci troppo.

Oppo Reno 12 5G – MediaTek Dimensity 7300 Energy – Versione 12/256 GB

Oppo Reno 12 5G: scheda tecnica

Il nuovo Oppo Reno 12 5G ha uno schermo AMOLED che misura 6,7 pollici, ha una risoluzione FHD+ (1.080×2.412 pixel), refresh date variabile fino a 120 Hz e 1.200 nit di luminosità di picco. A protezione del display un vetro Corning Gorilla Glass 7i+.

Il processore è un MediaTek Dimensity 7300 Energy a cui si affiancano in questa offerta 12 GB di RAM e fino 512 GB di memoria interna. Non manca la Oppo RAM Expansion che permette di ottenere fino a 12 GB di RAM aggiuntiva attingendo dalla memoria interna del device.

Come già visto per gli ultimi device prodotti dall’azienda cinese a bordo troviamo anche alcune funzioni basate sull‘intelligenza artificiale come:

AI Recording Summary, per riassumere le registrazioni audio

AI Summary, per riassumere testi e pagine web

AI Writer, in grado di aiutare gli utenti nella scrittura di testi, mail e messaggi

AI Speak, da utilizzare per leggere "a voce alta" un documento o una pagina web

AI Clear Face, che migliora la qualità dei selfie

AI Smart Image Matting 2.0, per personalizzare le foto con adesivi, emoji e sfondi

AI Studio, per modificare le foto

Il comparto fotografico comprende un sensore principale da 50 MP con autofocus veloce PDAF e stabilizzazione ottica dell’immagine (OIS), un sensore ultra-grandangolare da 8 MP e un sensore per gli scatti macro da 2 MP. La fotocamera anteriore è da 32 MP.

Tra le connessioni disponibili ci sono il 5G, il WiFi 6, il Bluetooth 5.4, il chip per l’NFC, l’USB-C e i diversi sistemi per la geolocalizzazione dell’utente tramite satelliti GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS e NAVIC.

La batteria ha una capacità di 5.000 mAh con ricarica rapida SuperVOOC da 80 W che permette di caricare completamente il dispositivo in appena 18 minuti. Il sistema operativo è Android 14 con interfaccia utente ColorOS 14 e la promessa di tre major update.

Infine, questo device è certificato IP65 ed è quindi in grado di resistere alla polvere e ai getti d’acqua a bassa pressione provenienti da tutte direzioni.

Oppo Reno 12 5G: l’offerta su Amazon

Di listino, per portare a casa l’Oppo Reno 12 5G (acquistandolo da rivenditori di terze parti) bisogna spendere 449 euro ma, grazie alle ottime offerte su Amazon, per le prossime ore il prezzo scende a 329 euro (-27%, -120 euro). Uno sconto davvero molto interessante, perfetto per chi ha bisogno di un nuovo smartphone di fascia intermedia e cerca un prodotto di qualità da comprare senza spendere eccessivamente.

Oppo Reno 12 5G – MediaTek Dimensity 7300 Energy – Versione 12/256 GB