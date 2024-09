Oppo Reno 12 FS 5G, con l'offerta Amazon è già al minimo storico

Libero Tecnologia si occupa di tecnologia a 360°: novità e tendenze dal mondo tech, approfondimenti, guide e tutorial, per un pubblico di principianti e di esperti, di utenti privati, di PMI e professionisti. Qui trovate i nostri articoli sul mondo Android e Apple, app e social, audio e video, smartphone e wearable, domotica e gadget.

Tra le novità nel settore degli smartphone di fascia medio-alta c’è l’Oppo Reno 12 FS 5G, uno smartphone arrivato sul mercato solo da qualche mese ma che ha già conquistato gli utenti grazie a una scheda tecnica di buon livello e a un prezzo contenuto.

Parliamo di un device che punta tutto su un design elegante e un comparto hardware molto versatile, che permette agli utenti di affrontare in totale tranquillità qualsiasi sfida, dall’intrattenimento alla produttività leggera, senza grosse difficoltà, sfruttando anche un’interessante suite di funzionalità basate sull’intelligenza artificiale.

Grazie alle offerte su Amazon, per le prossime ore questo smartphone può essere acquistato in super offerta al minimo storico¸ scendendo per la prima volta sotto i 300 euro; un’offerta da cogliere al volo perché con un prezzo così trovare di meglio è praticamente impossibile.

Oppo Reno 12 FS 5G: scheda tecnica

Oppo Reno 12S F 5G ha un display OLED che misura 6,67 pollici, ha una risoluzione FHD+ (2.400×1.080 pixel), frequenza di aggiornamento variabile fino a 120 Hz e 2.100 nit di luminosità di picco. A protezione dello schermo un vetro AGC DT-Star2.

Il processore scelto da Oppo è un MediaTek Dimensity 6300 a cui si affiancano in questo caso specifico 12 GB di RAM e 512 GB di memoria interna, espandibile fino 2 TB acquistando una scheda microSD. Con la funzione Oppo RAM Expansion è possibile ottenere fino a 12 GB di RAM aggiuntiva attingendo dalla memoria interna del device.

Il comparto fotografico è composto da un sensore principale da 50 MP, un sensore ultra-grandangolare da 8 MP e un sensore per gli scatti macro da 2 MP. La fotocamera frontale è da 32 MP. Grazie alle funzionalità AI di Oppo è possibile accedere a una suite per l’editing fotografico che permette agli utenti di migliorare e modificare le proprie foto in modo facile e veloce.

Tra le altre caratteristiche basate sull’intelligenza artificiale abbiamo AI Recording Summary, che consente di riassumere una registrazione audio; AI Summary, per riassumere testi e pagine web; AI Writer, utile per aiutare gli utenti nella scrittura di testi, mail e messaggi; AI Speak, che è in grado di leggere "a voce alta" un documento o una pagina web.

Per quanto riguarda le connessioni abbiamo il 5G, il WiFi 5, il Bluetooth 5.3, il chip per l’NFC, l’USB-C e le varie tecnologie per la geolocalizzazione tramite satelliti GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS e NAVIC.

La batteria ha una capacità di 5.000 mAh con ricarica SuperVOOC da 45 W. Il sistema operativo è Android 14 con interfaccia utente ColorOS 14.

Infine è presente la certificazione IP64 che attesta la resistenza di questo smartphone alla polvere e agli spruzzi d’acqua da qualsiasi direzione.

Oppo Reno 12 FS 5G: l’offerta su Amazon

Per portare a casa l’Oppo Reno 12 FS 5G bisogna spendere 399,99 euro, grazie alle offerte su Amazon, però, il prezzo scende fino a 299,99 euro (-25%, -100 euro) uno sconto davvero molto interessante che rende un po’ più semplice l’acquisto di un ottimo smartphone di fascia medio-alta.

