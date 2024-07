Fonte foto: Oppo

L’intelligenza artificiale è il futuro del mobile e, com’è noto, tale tecnologia è integrata soprattutto negli smartphone top di gamma. Tuttavia, in alcuni casi, anche i dispositivi di fascia media possono riservare delle belle sorprese, come nel caso di Oppo Reno 12.

Questo mediogamma di casa Oppo è infatti dotato di svariate funzionalità AI, non solo dedicate al comparto fotografico. Se si considera poi anche l’ottimo rapporto qualità-prezzo, Oppo Reno 12 può rientrare perfettamente nella categoria dei best buy.

Attualmente, il dispositivo ha un prezzo di circa 500 euro. Tuttavia, grazie ad una recente offerta su Amazon, è possibile approfittare di uno sconto del 13%. Inoltre, con l’acquisto del dispositivo è anche compreso un supporto per auto Oppo completamente gratuito.

OPPO Reno12 5G – MediaTek Dimensity 7300 Energy – Versione 12/256 GB no-description Fotocamere: Tripla fotocamera AI 50MP + 8MP + 2MP, fotocamera frontale 32MP, Flash posteriore

Funzioni della fotocamera: Foto, Panorama, Macro, Video, Video Doppia Vista , Modalità Notte, Modalità Ritratto, HDExtra, Time Lapse, Slow Motion, Google Lens

Display: 6,7” 120HZ AMOLED FHD+ con protezione visiva

Batteria: 5000mAh per un esperienza di lunga durata, ricarica rapida SUPERVOOC 80W

Sblocco schermo: Sblocco sotto il display

Impermeabilità: IP65 resiste agli schizzi d’acqua e alla polvere

Contenuto della confezione: Smartphone, Cavo ricarica USB Type C, clip per estrarre la SIM x 1, Pellicola Protettiva, Manuale d’installazione x 1, Garanzia x 1

OS Version: Android 14 & ColorOS 14.1

Oppo Reno 12: caratteristiche principali

Questo dispositivo ha un display AMOLED da 6,7 pollici con risoluzione FHD+, frequenza di aggiornamento 120 Hz e luminosità di picco di 1.200 nit. Il vetro è un Gorilla Glass 7i, che offre una maggiore resistenza agli urti e ai graffi.

Per quanto riguarda il chipset, Oppo Reno 12 include un MediaTek Dimensity 7300-Energy a 8 core, con GPU Arm Mali-G615. Inoltre, sono presenti anche 12 GB di RAM e 256 GB di archiviazione interna.

Il comparto fotografico offre invece una tripla fotocamera posteriore, con sensore principale da 50 MP, apertura focale f/1.8 e stabilizzatore ottico dell’immagine (OIS), obiettivo ultragrandangolare da 8 MP e sensore Macro da 2 MP. La fotocamera anteriore ha invece un sensore da 32 MP.

Come accennato, una delle particolarità che rendono imperdibile questo mediogamma è la tecnologia AI integrata. La fotocamera, infatti, presenta alcune funzionalità come AI Eraser 2.0, che elimina elementi dalle foto o AI Clear Face, che migliora i volti sfocati nelle foto di gruppo. Un’altra funzionalità AI di Reno 12 evita che i soggetti delle foto abbiano gli occhi chiusi. Per quanto riguarda l’editing, AI Smart Image Matting 2.0 permette di scontornare facilmente i soggetti, mentre AI Studio consente di trasformare le foto a proprio piacimento (anche in stile cartone animato).

L’intelligenza artificiale non è soltanto prerogativa delle fotografie. Ad esempio, la funzionalità AI Recorder Summary permette di riassumere delle riunioni registrate, mentre AI Clear Voice isola la voce e riduce i rumori di fondo. Infine, AI Summary, AI Writer e AI Speak consentono di riassumere testi, modificarli oppure leggerli ad alta voce.

Il dispositivo è dotato di certificazione IP65, che lo rende resistente alla polvere e all’acqua. Per quanto riguarda le connessioni, Oppo Reno 12 ha il WiFi 6, 5G, Bluetooth 5.4, NFC, USB di tipo C GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS e NAVIC. La batteria ha una capacità di 5.000 mAh con sistema di ricarica rapida da 80 W. Infine il sistema operativo è Android 14 con interfaccia utente ColorOS 14.

Oppo Reno 12: l’offerta su Amazon

Oppo Reno 12 solitamente disponibile al prezzo di 499,99 euro. Tuttavia, grazie alla straordinaria offerta su Amazon è possibile acquistarlo al prezzo di 435 euro (-13%, -64,99 euro). Questa promozione permette di risparmiare sull’acquisto di questo interessante mediogamma che per le sue funzioni AI si avvicina più a un top di gamma.

