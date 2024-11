Oppo Reno 12 Pro 5G, col Black Friday di Amazon lo smartphone AI è al minimo storico

Fonte foto: Oppo

Tra le offerte più interessanti del Black Friday di Amazon ci sono quelle per i prodotti a marchio Oppo che ancora per qualche giorno possono essere acquistati a prezzi davvero irripetibili. Tra questi troviamo l’Oppo Reno 12 Pro 5G, un device di fascia medio-alta con una scheda tecnica ricca di particolari interessanti e un’ottima suite di funzioni basate sull’intelligenza artificiale.

Con gli sconti in corso, che non dureranno molto, questo telefono può essere acquistato al minimo storico per meno di 430 euro, un’occasione davvero ghiotta, che non bisogna lasciarsi sfuggire.

Oppo Reno 12 Pro 5G – MediaTek Dimensity 7300 Energy – Versione 12/512 GB

Oppo Reno 12 Pro 5G: scheda tecnica

Oppo Reno 12 Pro 5G ha un display AMOLED che misura 6,7 pollici, ha una risoluzione FHD+ (2.412×1.080 pixel), refresh rate variabile fino a 120 Hz e 2.100 nit di luminosità di picco. A protezione del display c’è un vetro Corning Gorilla Glass Victus 2.

Il processore scelto dall’azienda cinese è un MediaTek Dimensity 7300 Energy, mentre la memoria ammonta a 12 GB di RAM e 512 GB di storage interno, espandibile tramite microSD. Presente la funzione Oppo RAM Expansion utile per ottenere fino a 12 GB di RAM aggiuntiva attingendo alla memoria interna dello smartphone.

Grazie al chip in dotazione, l’utente può accedere a diverse funzioni basate sull’intelligenza artificiale come:

Transcriber AI (solo in inglese), da utilizzare per trascrivere le note vocali

(solo in inglese), da utilizzare per trascrivere le note vocali Writer AI (solo in inglese), per aiutare l’utente nella scrittura di note

(solo in inglese), per aiutare l’utente nella scrittura di note Riepilogo AI , per riassumere le pagine web

, per riassumere le pagine web Lettura AI che permette al device di leggere (con voce maschile o femminile) i siti web

Tre le fotocamere in dotazione: un sensore principale da 50 MP con stabilizzazione ottica dell’immagine (OIS), un ultra-grandangolare da 8 MP e un teleobiettivo con zoom ottico 2x da 50 MP. La fotocamera frontale è da 50 MP.

L’AI di Oppo interviene anche sul comparto fotografico con queste funzioni aggiuntive:

AI Studio , per modificare gli scatti con effetti creativi

, per modificare gli scatti con effetti creativi AI Eraser , per rimuovere gli elementi indesiderati dalle foto

, per rimuovere gli elementi indesiderati dalle foto AI Best Face , per correggere le foto dove i soggetti hanno gli occhi chiusi

, per correggere le foto dove i soggetti hanno gli occhi chiusi AI Clear Face , per migliorare i volti dei soggetti nelle foto di gruppo

, per migliorare i volti dei soggetti nelle foto di gruppo AI Smart Image Matting 2.0, per creare i propri stickers personalizzati

Per quanto riguarda le connessioni ci sono il 5G, il WiFi 6, il Bluetooth 5.4, l’NFC, l’USB-C, gli infrarossi e le diverse tecnologie per la geolocalizzazione tramite satelliti.

La batteria ha una capacità di 5.000 mAh con ricarica SUPERVOOC da 80 W. Il sistema operativo è Android 14 con ColorOS 14, tre major update e quattro anni di patch di sicurezza. Infine, questo modello è certificato IP65 ed è resistente alla polvere e ai getti d’acqua da tutte le direzioni.

Oppo Reno 12 Pro 5G: l’offerta su Amazon

Oppo Reno 12 Pro 5G ha un prezzo di listino di 499,99 euro ma grazie alle offerte del Black Friday di Amazon, è possibile acquistare questo device a 429,99 euro (-14%, -70 euro) uno sconto più che interessante, che potrebbe convincere gli indecisi a scegliere un prodotto a marchio Oppo.

