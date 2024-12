Oppo Reno 12 FS 5G, con l'offerta Amazon il 2024 si chiude in bellezza

Fonte foto: Oppo

L’Oppo Reno 12 FS 5G rappresenta una sintesi perfetta tra design e prestazioni, arrivando sul mercato con un look molto curato e tante funzioni basate sull’intelligenza artificiale che possono accompagnare l’utente nell’utilizzo quotidiano di questo device e non solo.

Ottimo sia per l’intrattenimento che per la produttività leggera, approfittando delle ottime offerte su Amazon il prezzo di questo dispositivo scende sotto i 300 euro. Un’occasione davvero imperdibile per chi vuole acquistare uno smartphone di qualità, ma senza spendere cifre esagerate.

Oppo Remo 12 FS 5G – MediaTek Dimensity 6300 – Versione 12/512 GB

Oppo Reno 12 FS 5G: scheda tecnica

Oppo Reno 12S F 5G ha uno schermo OLED da 6,67 pollici, con una risoluzione FHD+ (2.400×1.080 pixel), refresh rate variabile fino a 120 Hz e luminosità di picco di 2.100 nit. A protezione dello schermo un vetro AGC DT-Star 2.

Il processore in dotazione è un MediaTek Dimensity 6300 coadiuvato in questo caso specifico da 12 GB di RAM e 512 GB di memoria interna, espandibile fino 2 TB tramite scheda microSD. Inoltre grazie a Oppo RAM Expansion è possibile ottenere fino a 12 GB di RAM in più attingendo dalla memoria interna del device.

Non mancano alcune funzioni basate sull’intelligenza artificiale come:

AI Recording Summary , utile per riassumere una registrazione audio

, utile per riassumere una registrazione audio AI Summary , per riassumere testi e pagine web

, per riassumere testi e pagine web AI Writer , utile per aiutare gli utenti nella scrittura di testi, mail e messaggi

, utile per aiutare gli utenti nella scrittura di testi, mail e messaggi AI Speak, da utilizzare per leggere "a voce alta" un documento o una pagina web

Tre le fotocamere a bordo con sensore principale da 50 MP, un sensore ultra-grandangolare da 8 MP e un sensore per gli scatti macro da 2 MP. La fotocamera anteriore è da 32 MP. Utilizzando le esclusive funzioni di OppoAI, questo smartphone permette agli utenti di accedere a una suite per l’editing fotografico, utile per migliorare e modificarli i propri scatti come meglio si crede.

Sul fronte delle connessioni ci sono il 5G, il WiFi 5, il Bluetooth 5.3, l’NFC, l’USB-C e le varie opzioni per il rilevamento della posizione tramite satelliti GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS e NAVIC.

La batteria è da di 5.000 mAh con ricarica via cavo SuperVOOC da 45 W. Il sistema operativo è Android 14 con interfaccia utente ColorOS 14.

Infine questo smartphone è certificato IP64 ed è, dunque, in grado di resistere alla polvere e agli spruzzi d’acqua provenienti da qualsiasi direzione.

Oppo Reno 12 FS 5G: l’offerta su Amazon

Il prezzo di listino dell’Oppo Reno 12 FS 5G è di 399,99 euro, ma approfittando delle offerte su Amazon per le prossime ore il prezzo scende fino a 299,99 euro (-25%, -100 euro) un’offerta molto interessante che consente di portare a casa uno smartphone di fascia medio-alta senza troppe difficoltà.

