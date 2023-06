Oppo Reno10 arriva in Italia: ecco quando

Attivo nel mondo dell’editoria sin dal 2011, giornalista dal 2019, ha lavorato per il web e per la carta stampata occupandosi di musica, cultura, lifestyle e tecnologia.

Oppo Reno10 sta per arrivare anche in Italia, il nuovo smartphone di fascia medio-alta dell’azienda cinese sarà presentato ufficialmente il prossimo 4 luglio

Dopo l’uscita, qualche settimana fa, sul mercato cinese, ora il nuovo Oppo Reno10 arriva anche Italia: sarà presentato ufficialmente il prossimo 4 luglio. Al momento l’azienda cinese ha rivelato solo alcuni dettagli relativi al comparto fotografico ma, dato che lo smartphone è già disponibile in Cina, le specifiche tecniche non dovrebbero essere una sorpresa e la versione global di Oppo Reno10 dovrebbe essere uguale al modello orientale.

Nella scheda tecnica svettano sicuramente le fotocamere di alto livello che promettono ritratti impeccabili in qualsiasi condizione di luce grazie alla modalità Pro-Portrait Mode, sviluppata appositamente dall’azienda cinese. Interessante anche la scelta di un processore Qualcomm Snapdragon 778G, chip utilizzato l’anno scorso per i dispositivi di fascia media- alta dotato di buone performance e un basso consumo di energia.

Oppo Reno10: scheda tecnica

Stando a quanto visto sulle versioni cinesi, il nuovo Oppo Reno10 ha un display OLED da 6,7 pollici, con risoluzione FHD+ (2.412×1.080 pixel) e refresh rate variabile a 120 Hz. Il processore scelto da Oppo è un Qualcomm Snapdragon 778G a cui si affiancano 8 o 12 GB di RAM e due tagli di memoria con 256 o 512 GB.

Come già detto, il comparto fotografico è la vera punta di diamante di questo smartphone che promette una resa fotografica di altissimo livello grazie a un sensore principale da 64 MP (f/1,7) con AF, uno ultra-grandangolare da 8 MP (f/2,2) e un teleobiettivo con zoom ottico 2X da 32 MP (f/2,0). La fotocamera frontale, invece, è da 32 MP (f/2,4) con AF.

Tra le connessioni troviamo il 5G, il WiFi 6, il Bluetooth 5.2, NFC, USB Type-C e i diversi sistemi per il rilevamento della posizione tramite satelliti. La batteria è da 4.600 mAh con ricarica Supervooc da 67W. Infine il sistema operativo è Android 13 con ColorOS 13.

Oppo Reno10: quanto costerà

Come detto in apertura il nuovo Oppo Reno10 sarà presentato ufficialmente il prossimo 4 luglio. Lo smartphone è già disponibile in Cina dove è arrivato in tre colorazioni: blu, nero e oro. Al momento non è chiaro se anche in Europa arriverà la stessa varietà di colori o se l’azienda cinese opterà per una dotazione ridotta.

Per quanto riguarda i prezzi, non ci sono conferme ufficiali per il mercato globale ma è possibile fare delle ipotesi partendo dal prezzo visto per quello orientale:

Oppo Reno10 – 8/256 GB: 2.499 yuan (328 euro)

Oppo Reno10 – 12/256 GB: 2.799 yuan (368 euro

Oppo Reno10 – 12/512 GB: 2.999 yuan (394 euro).

Naturalmente queste cifre sono puramente frutto di una conversione in euro al cambio attuale e, dati anche i recenti aumenti nel settore dell’elettronica di consumo, non si esclude che Oppo Reno10 abbia in Italia un prezzo più alto. Infatti il precedente modello Oppo Reno8 (in Italia il Reno9 non è arrivato) è in vendita a 399 euro per la versione 8/256 GB, ma partiva da un prezzo di listino di 599 euro.