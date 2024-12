Oppo A5 Pro ufficiale in Cina, scheda tecnica e prezzo

Attivo nel mondo dell’editoria sin dal 2011, giornalista dal 2019, ha lavorato per il web e per la carta stampata occupandosi di musica, cultura, lifestyle e tecnologia.

Oppo ha presentato in esclusiva per la Cina il nuovo Oppo A5 Pro, uno smartphone di fascia intermedia semplice, elegante e da acquistare a un prezzo contenuto

Fonte foto: Oppo

Oppo ha presentato in esclusiva per i consumatori cinesi il nuovo Oppo A5 Pro, uno smartphone che va a posizionarsi direttamente nella fascia intermedia del mercato. Parliamo di un device con una scheda tecnica semplice, perfetta per chi non ha particolari esigenze ma cerca essenzialmente un prodotto per l’utilizzo quotidiano, con un comparto hardware pronto ad affrontare senza problemi le sfide di tutti i giorni e una grande autonomia che garantisce un utilizzo prolungato.

Interessante anche il design, essenziale ma molto elegante, dove spicca certamente l’ormai ben noto modulo delle fotocamere posteriori circolari e una serie di colorazioni vivaci adatte davvero a tutti i gusti.

Oppo A5 Pro: scheda tecnica

Oppo A5 Pro ha un display AMOLED che misura 6,7 pollici, ha una risoluzione FHD+ (1.080×2.412 pixel), refresh rate fino a 120 Hz e 1.200 nit di luminosità di picco. A protezione schermo un vetro Corning Gorilla Glass Victus 2.

Il processore scelto da Oppo è un Mediatek Dimensity 7300 a cui si affiancano 8/12 GB di RAM e fino a 512 GB di memoria di archiviazione interna, non espandibile.

Il comparto fotografico comprende due soli sensori: un principale da 50 MP con autofocus veloce PDAF e un secondo sensore definito come “ausiliario”, probabilmente destinato alla profondità di campo da 2 MP. La fotocamera frontale è da 16 MP.

Per quanto riguarda le connessioni ci sono il 5G, il WiFi 6, il Bluetooth 5.4, l’USB-C 2.0, il chip per l’NFC e le diverse opzioni per il rilevamento della posizione tramite satelliti GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS e NAVIC.

La batteria ha una capacità di ben 6.000 mAh con ricarica rapida via cavo da 80 W che permette all’utente di arrivare al 100% in circa 45 minuti. Il sistema operativo è Android 15 con interfaccia utente proprietaria ColorOS 15.

Infine, questo smartphone è certificato IP69 ed è quindi in grado di resistere alla polvere e all’acqua anche in caso di immersioni prolungate.

Oppo A5 Pro: prezzo e disponibilità

Il nuovo Oppo A5 Pro, al momento, è disponibile unicamente per i consumatori cinesi, dove può essere acquistato in quattro colorazioni differenti Red, Rock Black, Quartz White e Sandstone Purple al prezzo consigliato di:

Oppo A5 Pro – 8/256 GB – 2.000 yuan (263,13 euro)

Oppo A5 Pro – 8/512 GB – 2.199 yuan (289,31 euro)

Oppo A5 Pro – 12/256 GB – 2.199 yuan (289,31 euro)

Oppo A5 Pro – 12/512 GB – 2.499 yuan (328,77 euro).

Per ora non sono ancora disponibili maggiori informazioni sull’arrivo di un eventuale arrivo dell’Oppo A5 Proin versione globale ma, se l’azienda cinese deciderà di portare questo device fuori dai confini cinesi, probabilmente rilascerà maggiori informazioni già dalle prossime settimane.