Oppo Reno13 arriva in Italia: l'evento di presentazione

I nuovi smartphone della serie Oppo Reno 13 stanno per arrivare in versione Global. L’azienda cinese ha annunciato l’evento di presentazione a Milano il 24 febbraio

Dopo la presentazione ufficiale per il mercato cinese, Oppo ha annunciato l’arrivo della serie Reno 13 anche in Italia. I nuovi smartphone saranno presentati il 24 febbraio 2025 con un evento esclusivo a Milano, dove sarà possibile vedere dal vivo Oppo Reno 13 F 5G, Oppo Reno 14 F 4G, Oppo Reno 13 e Oppo Reno 13 Pro (in foto).

Le schede tecniche di questi device sono molto simili a quelle già visti sugli omologhi cinesi a parte alcune differenze sui tagli di memoria disponibili e l’assenza della ricarica wireless sul modello Pro.

Non specificati, al momento, i prezzi e le funzioni basate sull’intelligenza artificiale che, almeno su modello base e sul Pro, dovrebbero intervenire per migliorare le foto scattate dagli utenti e aiutarli nella produttività, ma ne sapremo di più solo dopo l’evento di presentazione.

Oppo Reno 13 F 5G: scheda tecnica

Oppo Reno 13 F 5G ha uno schermo AMOLED da 6,67 pollici, con risoluzione FHD+ (1.080×2.400 pixel), refresh rate variabile fino a 120 Hz e 1.200 nit di luminosità di picco. A protezione dello schermo un vetro AGC DT Star 2.

Il processore è un Qualcomm Snapdragon 6 Gen 1 affiancato da 8/12 GB di RAM e fino a 512 GB di memoria interna, non espandibile. Con la funzione Oppo RAM Expansion è possibile ottenere RAM aggiuntiva attingendo dalla memoria interna del device.

Il comparto fotografico comprende un sensore principale da 50 MP con stabilizzazione ottica dell’immagine (OIS), un ultra-grandangolare da 8 MP e un terzo sensore per gli scatti macro da 2 MP. La fotocamera anteriore è da 32 MP.

Tra le altre connessioni ci sono il 5G, il WiFi 5, Bluetooth 5.1, l’NFC, l’USB-C e le varie opzioni per il rilevamento della posizione tramite satelliti. Il comparto audio è composto da due speaker certificati Dolby Atmos

La batteria è da 5.800 mAh con ricarica via cavo SuperVOOC da 45 W. Il sistema operativo è Android 15 con interfaccia utente ColorOS 15.0. Presente infine la certificazione IP69 che attesta la resistenza dell’Oppo Reno 13 F alla polvere e all’acqua anche in caso di immersioni.

Oppo Reno 13 F 4G: scheda tecnica

Oppo Reno 13 F 4G riprende buona parte della scheda tecnica della versione 5G e ha, dunque, uno schermo AMOLED da 6,67 pollici, con risoluzione FHD+, refresh rate a 120 Hz e 1.200 nit di luminosità di picco. Presente anche stavolta il vetro AGC DT Star 2.

Cambia il processore è un MediaTek Helio G100 con 8 GB RAM e fino a 512 GB di memoria interna, non espandibile. Anche qui c’è la Oppo RAM Expansion.

Identico all’altro modello il comparto fotografico con un sensore principale da 50 MP con OIS, un ultra-grandangolare da 8 MP e un sensore per le macro da 2 MP. La fotocamera anteriore è da 32 MP.

Tra le altre connessioni non c’è naturalmente il 5G e gli utenti dovranno accontentarsi del 4G e del WiFi 5. Non mancano Bluetooth 5.1, l’NFC, l’USB-C e le diverse tecnologie di geolocalizzazione. Identico anche il comparto audio con due speaker certificati Dolby Atmos

La batteria è sempre da 5.800 mAh con ricarica via cavo SuperVOOC da 45 W. Il sistema operativo è Android 15 con interfaccia utente ColorOS 15.0. Torna anche la certificazione IP69.

Oppo Reno 13: scheda tecnica

Salendo di livello c’è l’Oppo Reno 13 che ha un display Flat AMOLED che misura 6,59 pollici, con risoluzione 1.5K+ (1.256×2.760 pixel), frequenza di aggiornamento fino a 120 e di nuovo luminosità di picco di 1.200 nit. A protezione dello schermo un vetro Corning Gorilla Glass 7i.

Migliora il processore e stavolta l’azienda cinese ha optato per un MediaTek Dimensity 8350 con 8/12 GB di RAM e fino a 512 GB di memoria interna, non espandibile. Torna anche qui la funzione Oppo RAM Expansion.

Speculare all’altro device il comparto fotografico con un sensore principale da 50 MP con OIS, un ultra-grandangolare da 8 MP e un sensore per le macro da 2 MP. La fotocamera anteriore, invece, sale a 50 MP.

Per quanto riguarda le connessioni disponibili ci sono il 5G, il WiFi 6, il Bluetooth 5.4, il chi per l’NFC, l’USB-C e le varie opzioni per la geolocalizzazione. Tornano anche qui i due speaker stereo certificati Dolby Atmos.

La batteria ha una capacità di 5.600 mAh con ricarica rapida SuperVOOC a 80 W. Il sistema operativo è sempre Android 15 con interfaccia utente ColorOS 15.0. Infine torna anche su questo modello la certificazione IP69.

Oppo Reno 13 Pro: scheda tecnica

Infine c’è l’Oppo Reno 13 Pro che ha uno schermo Quad Curved AMOLED da 6,83 pollici, con risoluzione 1.5K+(2.800 x 1.272 pixel), refresh rate a 120 Hz e luminosità di picco fino a 1.200 nit. Anche qui un vetro Corning Gorilla Glass 7i

Identico al modello base il processore un MediaTek Dimensity 8350 coadiuvato da 12 GB di RAM e 256/512 GB di memoria interna, non espandibile. Non manca, naturalmente, la funzione Oppo RAM Expansion.

Migliora il comparto fotografico che su questo modello è composto da un sensore principale da 50 MP con OIS, un ultra-grandangolare da 8 MP e un teleobiettivo periscopico con zoom ottico 3.5 da 50 MP con OIS. La selfiecamera è di nuovo da 50 MP.

Speculari al modello base le connessioni con 5G, WiFi 6, Bluetooth 5.4, NFC, USB-C e le varie soluzioni per la geolocalizzazione. Su questo dispositivo, però, c’è anche un emettitore a infrarossi. Il comparto audio comprende sempre due speaker certificati Dolby Atmos.

Cresce la batteria che arriva 5.800 mAh con ricarica rapida da 80W. Il sistema operativo è sempre Android 15 con ColorOS 15. Infine, anche questo device è certificato IP69.