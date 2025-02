Oppo Reno 12 F 4G è uno smartphone di fascia medio-bassa, perfetto per chi cerca un telefono affidabile per l’utilizzo quotidiano. Su Amazon è al minimo storico

L’Oppo Reno 12 F 4G è uno smartphone economico e affidabile, di fascia medio-bassa. Con un design moderno, un ampio display AMOLED da 6,67 pollici e una batteria da 5.000 mAh con ricarica rapida, questo modello garantisce una buona esperienza d’uso soprattutto per le attività quotidiane.

Interessante anche il processore Qualcomm Snapdragon 685, un chip ben noto che ha già dato ampiamente prova delle sue potenzialità su decine di device sul mercato e sviluppato per garantire buone prestazioni e consumi ridotti. Da non sottovalutare nemmeno il comparto fotografico, semplice e molto versatile, più che sufficiente per catturare ogni momento della giornata.

Con l’offerta Amazon l’Oppo Reno 12 F 4G può essere acquistato al minimo storico a un prezzo che scende sotto i 190 euro e con uno sconto così, è un’occasione irripetibile.

Oppo Reno 12 F 4G – Qualcomm Snapdragon 685 – Versione 8/256 GB

Oppo Reno 12 F 4G: scheda tecnica

Oppo Reno 12 F 5G ha uno schermo AMOLED da 6,67 pollici, con una risoluzione FHD+ (2.400×1.080 pixel), refresh rate variabile fino a 120 Hz e luminosità di picco di 2.100 nit. A protezione dello schermo un vetro Asahi Glass AGC DT-Star2.

Il processore scelto da Oppo è un Qualcomm Snapdragon 685 a cui si affiancano in questa offerta 8 GB di RAM e 256 GB di memoria di archiviazione, che l’utente può espandere fino massimo a 2 TB tramite microSD. Non manca la funzione Oppo RAM Expansion che permette di ottenere fino a 8 RAM aggiuntiva attingendo dalla memoria interna del device.

Il comparto fotografico comprende un principale da 50 MP con autofocus veloce PDAF, un sensore ultra-grandangolare da 8 MP e un sensore per gli scatti macro da 2 MP. La fotocamera frontale è da 32 MP.

Il processore a bordo non consente a questo device di accedere alla rete 5G e gli utenti potranno navigare, dunque, solo in 4G o con il WiFi 5. Tra le altre connessioni ci sono il Bluetooth 5.3, il chip per l’NFC, l’USB-C e le varie tecnologie per il rilevamento della posizione dell’utente tramite satelliti GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS e NAVIC.

Molto interessanti le funzioni basate sull’intelligenza artificiale che Oppo ha portato anche su questo mid-range, come AI Eraser, utile per cancellare oggetti e soggetti indesiderati dalle foto e AI LinkBoost, in grado di aumentare la potenza del segnale della rete per una connessione più stabile.

La batteria è da 5.000 mAh con ricarica SuperVOOC da 45 W e ricarica inversa. Il sistema operativo è Android 14 con interfaccia utente ColorOS 14.

Infine l’Oppo Reno 12 F 4G è certificato IP64 ed è quindi in grado di resistere alla polvere e agli spruzzi d’acqua da qualsiasi direzione.

Oppo Reno 12 F 4G: l’offerta su Amazon

Per portare a casa l’Oppo Reno 12 F 4G di listino bisogna spendere 279,99 euro ma, grazie alle offerte su Amazon per le prossime ore il prezzo di questo smartphone scende a 189 euro (-32%, -90,99 euro), uno sconto da non sottovalutare che rende un po’ più semplice l’acquisto di un device di buona qualità di cui difficilmente ci si pente.

