OPPO Watch Free in sconto a metà prezzo: è il minimo storico

OPPO Watch Free è uno dei modelli di riferimento della gamma OPPO e, più in generale, è uno degli smartwatch più interessanti sul mercato per rapporto qualità/prezzo. Dotato di un ampio display che ne semplifica l’utilizzo, tante funzioni smart che lo rendono estremamente comodo e un design elegante e rifinito, OPPO Watch Free si è oramai ritagliato un ruolo di primo piano nel settore dei wearable. Il prezzo contenuto, inoltre, lo rende accessibile a tutti e consigliato a chi è alla ricerca del suo primo smartwatch.

Grazie all’offerta Amazon disponibile in questo momento, OPPO Watch Free è ora acquistabile con uno sconto del 50% rispetto al prezzo di lancio che lo porta al minimo storico. La promozione riduce il prezzo fino a 49,99 euro, garantendo un risparmio di 50 euro con la possibilità, quindi, di acquistare un vero e proprio smartwatch con una spesa con cui, di solito, è possibile portarsi a casa una smartband o un fitness tracker con display molto più piccolo. L’offerta, inoltre, è disponibile sia per la versione Black che per la variante Gold, garantendo la possibilità di scegliere la colorazione più adatta al proprio stile.

OPPO Watch Free

OPPO Watch Free: le caratteristiche tecniche dello smartwatch

OPPO Watch Free può contare su di un comparto tecnico davvero completo. Il dispositivo di casa OPPO presenta un display AMOLED con diagonale da 1,64 pollici e risoluzione di 280 x 456 pixel. Il pannello è di ottima qualità, si vede bene anche all’aperto sotto la luce diretta del sole e ha la dimensione giusta per un utilizzo completo e senza limitazioni. La scocca in metallo ad alta resistenza si accompagna, inoltre, ad un peso davvero ridotto: il dispositivo pesa appena 33 grammi.

Lo smartwatch di OPPO, inoltre, integra una batteria da 230 mAh che garantisce fino a 14 ore di autonomia con un utilizzo medio. Grazie al collegamento Bluetooth, inoltre, OPPO Watch Free può essere abbinato a qualsiasi smartphone Android, con Android 6.0 o versioni successive, oppure ad un iPhone con iOS 13.0 o versioni successive. Si tratta, quindi, di un dispositivo che può essere utilizzato anche insieme ad uno smartphone non recentissimo.

OPPO Watch Free include tante funzioni smart, con una completa integrazione con le notifiche dello smartphone, possibilità di rifiutare le chiamate, controllare la riproduzione musicale e molto altro. Il dispositivo garantisce il supporto ad oltre 100 modalità di allenamento, con rilevazione automatica del tipo di attività in corso. Da notare anche la presenza di una ricca gamma di sensori con la possibilità di monitorare la frequenza cardiaca e il livello di ossigeno nel sangue. Lo smartwatch di OPPO è anche resistente all’acqua fino a 5 ATM.

OPPO Watch Free a metà prezzo: un’offerta da non farsi sfuggire

Grazie all’offerta Amazon in corso è possibile acquistare OPPO Watch Free beneficiando di uno sconto del 50%. La promozione permette di acquistare lo smartwatch con una spesa di appena 49,99 euro, con un taglio di 50 euro rispetto ai 99,99 euro di listino. Il prezzo è valido sia per la versione Black che per quella Gold del dispositivo e rappresenta il minimo storico per il dispositivo di OPPO su Amazon.

