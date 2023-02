Ora anche su WhatsApp potrai tenere in alto le chat importanti

WhatsApp è l’app di messaggistica che viene usata da circa 2 miliardi di utenti in 60 Paesi nel mondo. Ha indubbiamente molte funzioni utili ma tutti prima o poi si rendono conto dell’assenza della possibilità di "pinnare" i messaggi.

Il pin, ossia la puntina da disegno che viene virtualmente messa sui messaggi, serve a "pinnare" cioè a evidenziare i messaggi o il messaggio ritenuto importante e per questo degno di essere tenuto in alto nella chat. Questa funzione che conosciamo già disponibile come: "Fissa il post" su Facebook (di proprietà sempre di Meta come WhatsApp) potrebbe presto essere resa disponibile per tutti anche su WhatsApp.

Pin dei messaggi su WhatsApp: come funzionerebbe

Il pin su WhatsApp consiste nel mettere in evidenza nella parte superiore della chat il messaggio o i messaggi che ci interessano maggiormente.

In più si tiene conto del fatto che non tutti gli utenti siano aggiornati su questa funzione e che dunque, il messaggio posto in evidenza sulla nostra chat potrebbe essere stato scritto da un utente in possesso di una versione dell’app di messaggistica non aggiornata. Infatti, in questo caso e in automatico sarà aggiunto un messaggio nella conversazione in cui viene chiesto di aggiornare l’app all’ultima versione disponibile sullo store.

I vantaggi di questa funzione in un ambiente come la chat di WhatsApp sono numerosi: sarà più facile avere sottomano le informazioni più importanti e chi gestisce un gruppo WhatsApp sa quanto sia cruciale per garantire una buona comunicazione con gli utenti. Inoltre, la funzione Pin servirà a tenere ordine nelle conversazioni e a assegnare un grado di priorità nelle risposte.

Pin su WhatsApp: quando arriverebbero

Secondo quanto riferiscono gli esperti di WhatsApp Beta Info, il sito web dedicato a tutte le novità in arrivo (quasi sempre) della popolare chat di messaggistica, con l’ultimo aggiornamento WhatsApp beta per Android 2.23.3.17 del Play Store (versione business dell’app), la nuova funzione di pin del messaggio è in fase di sviluppo e in futuro potrebbe effettivamente essere resa disponibile a tutti gli utenti.

Sottolineiamo potrebbe perché, come ricordiamo spesso, tante novità che entrano in fase di Beta test non sempre superano il gradimento o la tecnologia necessaria e dunque finiscono per essere messe da parte.