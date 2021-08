Lo studio su 10 milioni di coppie per capire se l'Oroscopo dice la verità

Mentre l’umanità supera, mese dopo mese, la propria conoscenza dei fenomeni dell’universo e ridisegna, grazie a sonde e super telescopi, quella che si potrebbe definire la frontiera del nuovo secolo – si parla ovviamente dello spazio, – mentre la scienza è impegnata in una dura lotta contro il Covid e si trova a dover allocare le migliori risorse nella ricerca sul cambiamento climatico, potrebbe sembrare velleitario che esistano studi e approfondimenti, con tutti i crismi della scientificità, dedicati a, beh, l’Oroscopo.

In realtà l’astrologia ha un gran numero di seguaci. Secondo uno studio del Pew Research Center, think tank statunitense con sede a Washington, il 29% dei cittadini Usa crede che il movimento di pianeti distanti anni luce possa influenzare i nostri comportamenti. In altre parole, per circa un americano su tre, l’astrologia è una fede.

In cosa consiste lo studio per capire se l’Oroscopo ha ragione sulle coppie

È qui che interviene la scienza, sulla quale abbiamo deciso di fondare da secoli l’intera nostra idea di progresso. Che ci si voglia credere o no – nella scienza, non nell’Oroscopo – è un fatto che, se riusciamo a volare tra i continenti o a comunicare con tutto il mondo in tempo zero e gratuitamente, è grazie alla prima e non al secondo.

Cosa dice la scienza dell’astrologia – che non è l’astronomia, e non è una scienza? L’ultimo esperimento arriva dal dottor David Voas, ricercatore del Center for Census and Survey Research dell’Università di Manchester. Lo studioso presso l’istituto inglese ha deciso di utilizzare l’analisi statistica per smentire o confermare l’astrologia con la più grande ricognizione mai effettuata legata al tema. Il suo ragionamento è stato semplice: “Se c’è anche la più piccola tendenza per la Vergine ad amare il Capricorno, o per la Bilancia ad amare il Leone, allora dovremmo vederlo nelle statistiche sul matrimonio".

I segni zodiacali dicono la verità? I risultati

“Su una popolazione di 10 milioni di coppie, anche se ce ne fosse solo una su mille influenzata dalle stelle, si avrebbero 10mila coppie in più del previsto con determinate combinazioni di segni". Questa logica Voas l’ha applicata ai dati del censimento presi da Inghilterra e Galles, in tutto 20 milioni di compleanni di coppie sposate. Con quale risultato?

Eccolo: “Non esiste nessuna prova a sostegno della compatibilità di alcuni segni rispetto ad altri: i numeri sono esattamente quelli sono stati previsti sulla base del caso".‬

Giuseppe Giordano