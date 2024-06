Otto modi per condividere file online

Ecco quali sono i principali servizi da utilizzare per condividere file online con altre persone, in modo da trasferire facilmente anche file di grandi dimensioni

Fonte foto: tsingha25 / Shutterstock

È vero che esistono servizi di file-sharing più blasonati come Google Drive, OneDrive e Dropbox. Ma non tutti gli utenti li conoscono e li usano, e spesso, non offrono spazio sufficiente per condividere grossi file. Esistono altri strumenti che invece sono immediati: il destinatario deve solo scaricare un file dal web tramite un link che riceve via email.

Ce ne sono tantissimi online, bisogna solo scegliere il servizio per condividere file online che meglio si adatta alle proprie necessità. Nella maggior parte dei casi non serve alcuna registrazione, è sufficiente caricare il documento (o i documenti) da inviare, inserire l’indirizzo di posta elettronica del mittente e del destinatario, digitare un eventuale messaggio e attivare qualche opzione utile come la notifica che l’invio è andato a buon fine, o che la persona ha scaricato il file. Sono servizi perfetti anche quando l’email del destinatario non ha sufficiente spazio per accogliere i vostri file. Per condividere file, in alternativa, è possibile utilizzare servizi cloud come OneDrive.

Ecco quali sono i migliori servizi di condivisione file online.

WeTransfer

È forse il servizio più utilizzato, almeno in Italia, per lo scambio di file, soprattutto di grandi dimensioni che spesso vanno oltre le capacità di una casella di posta elettronica. WeTransfer consente di inviare file della dimensione massima di 2 GB, via email, a chiunque. Il primo impatto con il servizio sono degli splendidi sfondi a tutto schermo, anche animati che, come tiene a precisare l’azienda, alcuni sono pubblicità.

Non serve registrarsi, ma è sufficiente inserire l’email del destinatario, quella del mittente, aggiungere il file – anche trascinandolo nell’apposita finestra – aggiungere un eventuale commento, e premete il pulsante Trasferisci. Il file viene caricato, il destinatario riceve un link da cui scaricare il file e il mittente una notifica che l’operazione è andata a buon fine: il file sarà disponibile per il download per una settimana.

Se 2GB non bastano è possibile sottoscrivere un abbonamento alla versione Pro, che consente l’invio fino a 200 GB, oppure alla versione Premium, che elimina i limiti. Queste versioni costano, rispettivamente, 12 euro e 23 euro al mese, con possibilità di risparmiare il 17% puntando sulla fatturazione annuale. Per iniziare a usare WeTransfer è sufficiente raggiungere il sito wetransfer.com.

SendTransfer

Un tempo si chiamava Pastelink e il servizio, con il cambio di nome, è divento persino più generoso. SendTransfer mette a disposizione 10 GB, anche aggiungendo più file comodamente con un semplice drag&drop. Puoi impostare il lasso di tempo che il destinatario ha per scaricare il file: da 1 a 10 giorni. Il resto del funzionamento è praticamente sempre lo stesso: aggiungi l’email del destinatario – anche più di uno – il tuo indirizzo di posta, un eventuale messaggio e, se attivi l’opzione Add Your Email & Notify Upon Download, il servizio ti avverte se il file è stato scaricato. Per accedere al servizio basta collegarsi a sendtransfer.com.

JumboMail

Il servizio gratuito, senza la necessità di registrazione, ti offre la possibilità di inviare file di dimensioni massime di 2 GB e di farli scaricare al destinatario entro una settimana. Il procedimento non differisce dagli altri strumenti online selezionati finora. JumboMail, però, permette al destinatario del file, di inviare un commento al mittente. Ci sono vari piani a pagamento per andare a incrementare i limiti di utilizzo del servizio.

MailBigFile

MailBigFile ti permette di inviare, senza limitazioni mensili e senza richiesta di registrazione, file non superiori a 2 GB. L’invio prevede fino a 20 file alla volta da trascinare nell’apposito box. Aggiungi poi le solite informazioni: la mail del destinatario e del mittente più un eventuale messaggio. Al termine premi Send File. Anche MailBigFile propone delle soluzioni a pagamento: Pro a 22€ all’anno (4GB per l’invio + 1GB di storage), Business Lite a 90€ all’anno (5GB per l’invio + 3GB di storage) e Business a 180€ all’anno (100 GB per l’invio + 10GB di storage).

SwissTransfer

SwissTransfer è un servizio di condivisione di file di Infomaniak, azienda con sede in Svizzera. Si tratta di un servizio gratuito e che non richiede iscrizione. Con questo servizio è possibile inviare file fino a 50 GB, sfruttando la conservazione dei dati fino a 30 giorni. Il funzionamento è semplicissimo. Si accede al sito web (swisstransfer.com) e si aggiungono i file da inviare. A questo punto, è sufficiente aggiungere i riferimenti del destinatario oppure copiare il link per la condivisione.

SendBig

Tra i migliori servizi di condivisione troviamo SendBig, accessibile via browser web (sendbig.com). Il servizio in questione consente di inviare file di grandi dimensioni ad altri utenti, fino a 30 GB. Per i file particolarmente grandi, inoltre, è possibile sfruttare un caricamento frazionato, ottimo per chi ha una connessione lenta. Il meccanismo è semplice. E’ possibile iniziare a caricare il file e interromperlo, ad esempio per spegnere il computer di sera, e poi riprendere la procedura il giorno dopo, senza perdere il lavoro pregresso.

Smash

Un altro servizio di trasferimento file facile da usare e molto conveniente è Smash, disponibile in versione Free (con dimensione massima del trasferimento fino a 2 GB) e in varie versioni a pagamento, con diversi servizi aggiuntivi. La condizione può avvenire sia via e-mail che via link, con i file che resteranno disponibili fino a 7 giorni (con la versione gratuita). Per tutte le versioni, Smash propone la crittografia AES e SSL/TLS a 256 bit per la protezione dei dati. Per usare il servizio basta utilizzare il sito fromsmash.com.

Mega

Con Mega è possibile sfruttare un servizio di archiviazione dati in cloud, con 20 GB gratuiti e la possibilità di accedere a diversi piani Pro (fino a 16 TB di spazio cloud). Il servizio, accessibile tramite mega.io, ha trasferimenti illimitati di file e può rappresentare la soluzione giusta per condividere file con altre persone.