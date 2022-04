Outer Range esce oggi: tre motivi per vederla

Pronti a tuffarvi nell’ignoto? Escono oggi, 15 aprile 2022, su Prime Video i primi episodi di Outer Range, la nuova attesissima serie tv creata da Brian Watkins che promette di reinterpretare il genere western tradizionale contaminandolo con elettrizzanti elementi thriller, inquietanti e sovrannaturali.

Brian Watkins, oltre a esserne il creatore, è tra i produttori esecutivi della serie insieme a Zev Borow, Heather Rae, Josh Brolin, Robin Sweet, Tony Krantz, Amy Seimetz, Lawrence Trilling, Dede Gardner, Jeremy Kleiner e Brad Pitt. Ci sono molte buone ragioni per dedicarsi alla visione di questa audace serie tv, i cui episodi (otto in totale) escono ogni venerdì su Prime Video a partire da oggi: il cast stellare, lo stile con cui la storia è raccontata, gli elementi inquietanti e misteriosi della trama, i sorprendenti colpi di scena… Dunque, ecco tre motivi per guardare subito Outer Range.

1) La trama lascia sempre con il fiato sospeso

Impossibile annoiarsi, con Outer Range: la trama è un concentrato di elementi spaventosi e minacciosi, che fanno letteralmente venire la pelle d’oca, e di colpi di scena degni del miglior thriller.

Il protagonista è Royal Abbott, proprietario di un ranch determinato a difendere la sua terra e la sua famiglia sia dalle minacce materiali (alcuni vicini vorrebbero sottrargli dei terreni) sia da quelle immateriali. Tra gli avvenimenti che turbano improvvisamente la sua quieta esistenza ci sono la misteriosa scomparsa della nuora Rebecca e l’arrivo di una giovane viaggiatrice, di nome Autumn, che si rivela essere oscuramente connessa al ranch. Ma, soprattutto, Royal scopre che nella sua terra si è formata un’immensa e imperscrutabile voragine.

2) Lo stile della serie tv è cinematografico

Basta guardare il trailer per rendersene conto: Outer Range è una serie tv, certo, ma lo stile con cui è girata e montata è decisamente cinematografico e spettacolare, degno del grande schermo di un cinema.

3) Il cast è ricco di star

Il ruolo del protagonista di Outer Range è dell’attore nominato agli Oscar Josh Brolin – già visto, tra le alter cose, in Milk. Ma non è questa la sola stella del cast, che infatti include anche altri interpreti premiati o comunque di successo internazionale. Ci sono ad esempio Imogen Poots (I Know This Much is True), Lili Taylor (Perry Mason), Tamara Podemski (Four Sheets to the Wind), Lewis Pullman (Top Gun: Maverick) e Tom Pelphrey (Ozark).

Fanno parte del cast anche Noah Reid (Schitt’s Creek), Shaun Sipos (Krypton), Isabel Arraiza (The Little Things), Olive Abercrombie (The Haunting of Hill House) e Will Patton (Yellowstone).

