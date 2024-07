Pare parecchio Parigi, il film di Leonardo Pieraccioni in tv e streaming

La commedia italiana con Leonardo Pieraccioni e Nino Frassica arriva in tv e in streaming: le cose da sapere su trama, cast e accusa di plagio

Fonte foto: 2024 Levante Srl

Comicità italiana protagonista su Sky e in streaming su NOW a luglio. Fra pochi giorni sarà infatti disponibile il film Pare parecchio Parigi, quindicesima prova da regista per Leonardo Pieraccioni che è anche tra i protagonisti con Nino Frassica, Chiara Francini e Giulia Bevilacqua. Uscita al cinema a gennaio 2024, la commedia ha fatto parlare di sé nei mesi successivi anche per l’accusa di plagio mossa dall’attore e regista Antonio Grosso, secondo il quale l’opera di Pieraccioni sarebbe molto simile al suo cortometraggio dal titolo Come se fosse Parigi.

Pare Parecchio Parigi è davvero un plagio?

Dell’ipotesi di plagio mossa da Antonio Grosso si sono occupate anche Le Iene. Pieraccioni ha respinto l’accusa dicendo che i due film partono da un’idea simile, ma si sviluppano in modo differente.

A quanto pare i due registi sono coinvolti in una causa giudiziaria che dovrebbe determinare chi dei due ha ragione e chi torto. Per chi volesse farsi un’idea propria, però, il corto del 2020 con Raul Bova Come se fosse Parigi si trova su YouTube.

La trama: di cosa parla Pare parecchio Parigi

Pare parecchio Parigi racconta una paradossale e tragicomica avventura di un padre e dei suoi tre figli, che diventa anche l’occasione di riallacciare i rapporti famigliari.

Ormai vecchio e molto malato, Arnaldo (interpretato da Nino Frassica) convive con il grande rimpianto di non avere mai fatto un viaggio a Parigi con i figli Bernardo, Giovanna ed Ivana (interpretati da Pieraccioni, Francini e Bevilacqua).

I tre fratelli non sono in buoni rapporti e non si parlano da cinque anni, ma per esaudire l’ultimo desiderio del padre fingeranno di andare d’accordo e soprattutto di partire con lui da Firenze, a bordo di un camper, verso la capitale francese.

In realtà non usciranno mai dai confini di un maneggio di cavalli, mettendo in scena un viaggio che è in effetti impossibile: al padre, infatti, è stato proibito di allontanarsi dalla struttura ospedaliera in cui è ricoverato.

Pare parecchio Parigi è tratto da una storia vera?

L’idea alla base del film Pare parecchio Parigi si ispira a un evento realmente accaduto. Nel 1982 i fratelli Michele e Gianni Bugli sono partiti con il padre malato in roulotte: pur facendo credere all’anziano di essere arrivati a Parigi, i tre non uscirono quasi mai dal loro podere.

Il cast: chi recita in Pare parecchio Parigi

Oltre agli interpreti già citati, il cast di Pare parecchio Parigi include Massimo Ceccherini, Giorgio Borghetti, Giorgia Trasselli, Alessandro Paci, Gianni Franco, Sergio Forconi, Giancarlo Ratti, Gianna Giachetti e Gianmaria Vassallo.

Come vedere Pare parecchio Parigi in streaming

Pare parecchio Parigi è disponibile dall’8 luglio 2024 su Sky Cinema e in streaming su NOW. Il film è visibile a noleggio anche su altre piattaforme di streaming, tra cui Prime Video.