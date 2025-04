Pasqua e Pasquetta 2025: 10 Giochi per divertirsi tra colombe e grigliate

Fonte foto: 123

Quando le giornate si fanno più lunghe e le festività portano un po’ di relax, anche i gamer possono godersi qualche ora di svago. Ma se il tempo è poco e non vuoi iniziare un’avventura infinita da 100 ore, ci sono videogiochi brevi che riescono comunque a lasciare il segno. Ecco una selezione di 10 perle videoludiche perfette da gustare in una manciata di ore

1. The Plucky Squire

Un titolo che sorprende per la sua capacità di fondere 2D e 3D in modo originale. The Plucky Squire racconta la storia di un giovane eroe che salta dalle pagine di un libro al mondo reale, in un mix di platform, puzzle e combattimenti. Il cambio continuo di stile e prospettiva tiene alta l’attenzione e offre un’esperienza sempre fresca e imprevedibile. Ideale per chi cerca varietà e creatività in un pacchetto compatto. Disponibile anche per PS5.

2. Tricky Towers

Perfetto per sessioni brevi ma altamente competitive. In Tricky Towers, costruisci torri con blocchi Tetris-style… ma con la fisica reale! Le meccaniche sono immediate, ma il divertimento cresce man mano che la sfida si fa più intensa. Da solo o in compagnia, è il gioco perfetto per staccare la spina e ridere un po’ tra una fetta di colomba e l’altra.

3. Spiritfarer

Un gioco profondo travestito da gestionale rilassante. In Spiritfarer interpreti Stella, una traghettatrice di anime, che accompagna spiriti nell’aldilà. Il ritmo è calmo, ma le tematiche affrontate – come la perdita e l’accettazione – sono toccanti. Lo stile grafico disegnato a mano e la colonna sonora evocativa lo rendono perfetto per chi vuole rilassarsi, ma anche emozionarsi.

4. Super Mario Party Jamboree

La serie di Mario Party è sinonimo di divertimento in compagnia, e questo nuovo capitolo non delude. Con decine di minigiochi perfetti per sfide veloci e dinamiche, è il compagno ideale per le giornate di festa. L’aggiunta di nuove modalità e tabelloni lo rende un passatempo ricco e accessibile anche a chi gioca per la prima volta. Ricordiamo inoltre che il nuovo capitolo, Mario Kart word sarà il gioco di lancio della nuova Switch2.

5. Bye Sweet Carole

Un’avventura gotica che sembra uscita da un film d’animazione. Bye Sweet Carole mescola horror leggero e atmosfere fiabesche, con un gameplay che alterna momenti di esplorazione a sezioni più dinamiche. L’esperienza è compatta ma intensa, perfetta per chi ama le storie misteriose e visivamente accattivanti.

6. Inside

Un capolavoro indie firmato Playdead. In Inside, esplori un mondo distopico pieno di misteri e tensione. Ogni enigma superato ti spinge a scoprire di più su un mondo muto ma eloquente. Il finale lascia spazio a numerose interpretazioni, rendendo l’esperienza ancora più profonda e memorabile.

7. Firewatch

Un’esperienza narrativa immersiva ambientata tra le montagne del Wyoming. In Firewatch, sei un guardaboschi che comunica con la sua supervisora tramite radio. La storia si dipana lentamente, attraverso dialoghi brillanti e un’ambientazione mozzafiato. È il gioco perfetto da affrontare in tranquillità, magari proprio nei giorni di festa.

8. Journey

Uno dei giochi più poetici mai creati. In Journey sei una figura incappucciata che attraversa un deserto verso una montagna lontana. L’assenza di dialoghi lascia spazio all’interpretazione personale, mentre l’interazione con altri giocatori anonimi aggiunge un tocco magico. Breve, ma dal forte impatto emotivo.

9. What Remains of Edith Finch

Un racconto interattivo che ti guida attraverso la storia di una famiglia segnata dalla tragedia. Ogni membro ha il suo momento e il gameplay cambia in base alla sua vicenda. What Remains of Edith Finch è una lettera d’amore al potenziale narrativo dei videogiochi, con una durata contenuta ma un’intensità fuori dal comune.

10. Unpacking

Un puzzle narrativo senza parole. In Unpacking, sistemi oggetti nelle stanze di una nuova casa, scoprendo dettagli sulla vita del protagonista attraverso la disposizione di ogni oggetto. La meccanica semplice si trasforma in un’esperienza intima e riflessiva, perfetta per chi ama i giochi rilassanti e dal messaggio profondo.