Passione Giappone: i film e le serie da vedere

Chi sogna un viaggio nell’affascinante Giappone (o magari ha già prenotato i biglietti aerei per la prossima estate!) può immergersi da subito nelle atmosfere tipiche del Sol Levante anche grazie alle numerose serie, film e documentari,più o meno recenti, che hanno scelto come ambientazione proprio questo Paese. I titoli di questo genere disponibili in streaming sono numerosi e si trovano praticamente su tutte le principali piattaforme.

Ecco i più interessanti da guardare per conoscere meglio il Giappone, i suoi abitanti e le sue usanze.

The Makanai: Cooking for the Maiko House

Disponibile su Netflix da pochi giorni e tratta dal popolare fumetto di Aiko Koyama intitolato Maiko-san Chi no Makanai-san, la serie è ambientata nel quartiere delle geishe di Kyoto e ha per protagonista la giovane Kiyo, cuoca nella casa che ospita le apprendiste geishe.

Giappone: viaggio tra le meraviglie

Basta il titolo a descrivere questa serie di tre mini-film da 50 minuti che, con riprese spettacolari, portano il pubblico alla scoperta dei luoghi più selvaggi e meno conosciuti del Paese. Uscita nel 2018, la docuserie è firmata da National Geographic e si trova su Disney+.

Lost in Translation

Bill Murray, un attore in declino, e Scarlett Johansson, giovane donna intrappolata in un matrimonio poco felice, si incontrano a Tokyo e scoprono di essere anime affini. Questo celebre film del 2003 diretto da Sofia Coppola non è esattamente dedicato al Giappone, ma se ne intravedono comunque alcuni aspetti peculiari, come la passione per il karaoke e la gentilezza formale dei giapponesi. Si trova su Netflix.

Lettere da Iwo Jima

Ecco il titolo giusto per un assaggio di storia recente. Uscito nel 2006 e disponibile su Prime Video, Apple TV e Chili, questo film racconta la battaglia di Iwo Jima (avvenuta nel 1945 tra giapponesi e statunitensi, che l’hanno vinta) dal punto di vista del Giappone. La regia è di Clint Eastwood.

James May – Il nostro inviato in Giappone

Nel suo show James May, già conduttore di The Grand Tour e Top Gear, ha fatto tappa anche in Giappone: dall’Hokkaido fino a Kyoto, con numerose tappe nel mezzo, questa serie in cinque episodi (su Prime Video) è di sicuro un buon modo per scoprire con leggerezza luoghi, tradizioni e sapori del Giappone.

Wa-shoku: Oltre il Sushi

Siete curiosi di conoscere passato e presente del sushi e, soprattutto, di capire se anche in Giappone viene preparato e consumato così come siamo abituati a fare in Italia? Questo documentario è la risposta e si rivela un viaggio interessante all’interno della cucina giapponese tradizionale. Si trova su Prime Video, Apple TV e Google Play Film.

Terrace House

Se vuoi conoscere davvero gli abitanti di un Paese, dicono alcuni, accendi la tv e guarda quali programmi e spot vanno in onda. L’esperienza che più potrebbe avvicinarsi a questa è forse guardare Terrace House su Netflix, reality show simile al Grande Fratello: sei tra ragazzi e ragazze convivono in una casa, ma possono uscire per lavorare e fare commissioni.