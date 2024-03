Perché Amazon ha investito 4 miliardi in Anthropic

Attivo nel mondo dell’editoria sin dal 2011, giornalista dal 2019, ha lavorato per il web e per la carta stampata occupandosi di musica, cultura, lifestyle e tecnologia.

Con un post sul sito ufficiale, Amazon ha annunciato un ulteriore investimento di 2,75 miliardi di dollari destinato ad Anthropic, la startup che lavora nel campo dell’intelligenza artificiale e che ha dato vita al modello linguistico di grandi dimensioni (LLM) Claude 3.

Questo corposo finanziamento, va a sommarsi a quello di 1,25 miliardi di dollari annunciato solo qualche mese fa, arrivando, dunque, a un totale di ben 4 miliardi di dollari, la cifra più grande che il colosso dell’e-commerce ha mai investito in società esterne al suo gruppo.

Amazon e l’investimento in Anthropic

Stando alle prime dichiarazioni ufficiali, Anthropic utilizzerà Amazon Web Services (AWS), come principale fornitore di servizi in cloud per i prossimi progetti, tra cui le ricerche sulla sicurezza e lo sviluppo di nuovi modelli linguistici.

La startup avrà accesso anche i chip AWS Trainium e Inferentia per sviluppare, addestrare e distribuire i prossimi modelli AI, che fornirà poi ai clienti AWS in tutto il mondo.

Per quanto riguarda Amazon, invece, dopo questo investimento il colosso dell’e-commerce deterrà una quota di minoranza di Anthropic, ma non avrà alcun ruolo nel CDA della startup di San Francisco.

L’azienda di Seattle potrà anche offrire i modelli di Anthropic all’interno di Bedrock, il servizio di AWS che consente agli sviluppatori di creare i propri tool AI, utilizzando prodotti di terze parti.

Importante sottolineare che la scelta di Amazon non è casuale e arriva a ridosso dello straordinario successo di Claude 3 che, stando alle dichiarazione di Anthropic, ha raggiunto performance davvero notevoli, superando addirittura ChatGPT-4, ritenuto fino a questo momento il vero punto di riferimento quando di parla di intelligenza artificiale.

Dai primi dati condivisi (l’LLM non è ancora utilizzabile in italia) il modello avrebbe tempi di reazione davvero incredibili, molto vicini a quelli degli esseri umani. Oltretutto sarebbe anche più preciso e molto più attendibile rispetto alla precedente generazione.

Risultati straordinari che avrebbero già portato alla startup moltissimi feedback positivi dagli addetti ai lavori che hanno lodato le performance di Haiku, la versione base di Claude 3, definita come un prodotto dall’ottimo rapporto qualità/prezzo.

Swami Sivasubramanian, vicepresidente di AWS, ha definito “visionario” il lavoro di Anthropic in tema di AI generativa, affermando con entusiasmo che da questa collaborazione possono nascere grandi opportunità per i clienti AWS e non solo.

Amazon e Anthropic, piani futuri

Strategicamente parlando, è evidente che questa partnership porterà a enormi benefici per entrambe le aziende che, in futuro, potrebbero arrivare a un rapporto ancora più stringente.

Chiaramente l’obiettivo di questa collaborazione è quello di sfidare apertamente Microsoft e OpenAI, che con Azure (la piattaforma di cloud computing di Microsoft) rappresentano il competitor diretto di AWS.

L’investimento di Amazon su Anthropic, quindi, arriva in un momento cruciale per il settore dell’intelligenza artificiale, e va a scuotere le fondamenta del mercato con ChatGPT che, forse per la prima volta, ha a che fare con una concorrenza davvero agguerrita.