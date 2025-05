Attivo nel mondo dell’editoria sin dal 2011, giornalista dal 2019, ha lavorato per il web e per la carta stampata occupandosi di musica, cultura, lifestyle e tecnologia.

Amazon ha annunciato l’arrivo di Enhanced My Listing, uno strumento AI sviluppato per aiutare i venditori a creare le inserzioni dei prodotti sull’e-commerce

Amazon ha annunciato ufficialmente Enhanced My Listing, un nuovo strumento basato sull’intelligenza artificiale generativa sviluppato per aiutare i venditori a migliorare la qualità delle inserzioni dei prodotti sulla piattaforma.

L’obiettivo è quello di automatizzare e ottimizzare il processo di aggiornamento delle schede prodotto; un’operazione spesso laboriosa e dove è facile imbattersi in informazioni parziali o errate, soprattutto per chi gestisce cataloghi con migliaia di articoli.

Come funziona Enhanced My Listing

Il nuovo Enhanced My Listing utilizza dei modelli linguistici di grandi dimensioni avanzati per generare suggerimenti personalizzati su titoli, descrizioni, attributi e dettagli mancanti dei prodotti, con tutte le proposte che sono contestualizzate in base alle tendenze stagionali e ai comportamenti degli utenti su Amazon, garantendo anche un vantaggio competitivo nella visibilità e nell’ottimizzazione delle ricerche.

Ovviamente i venditori hanno il pieno controllo del processo di creazione e possono accettare, modificare o rifiutare i suggerimenti generati dall’IA prima che vengano pubblicati, garantendo una collaborazione perfetta tra automazione e supervisione umana, così da eliminare anche eventuali errori o imprecisioni.

Alla base di tutto c’è Amazon Bedrock, la piattaforma AI-as-a-service del colosso dell’e-commerce, che permette di utilizzare diversi modelli generativi (anche quelli di terze parti come Anthropic, AI21 Labs, Stability AI e altri) a garanzia del miglior risultato possibile.

Una rivoluzione per la piattaforma che non solo garantisce ai potenziali compratori una maggiore accuratezza per ciò che stanno acquistando, ma permette anche ai venditori di gestire facilmente il loro catalogo con descrizioni accurate, pronte a “conquistare la fiducia dei consumatori”, alleggerendo anche il loro carico di lavoro.

Questo migliora anche la qualità generale dell’e-commerce e delle inserzioni al suo interno, che saranno coerenti, allineate a uno stile ben preciso e (con buone possibilità) esenti da errori.

Come provare Enhanced My Listing

Al momento, il servizio è ancora in fase di test ed è stato attivato per un numero selezionato di venditori esclusivamente negli Stati Uniti, ma Amazon ha già confermato di essere al lavoro per estendere la funzione a tutti i venditori (partendo sempre dagli USA) già dalle prossime settimane.

L’arrivo di Enhanced My Listing segna un passo importante per il colosso dell’e-commerce che, naturalmente, non è l’unica azienda ad aver attivato un servizio per la generazione automatica di contenuti che viene utilizzato anche da Google, Meta, eBay e Shopify.

Questo dimostra, anzitutto, un interesse crescente per queste tecnologie ed evidenzia anche un cambiamento profondo nel mondo del marketing e nella gestione di un catalogo di prodotti che non viene più inteso come un’operazione ripetitiva, ma diventa un processo intelligente e dinamico, potenziato ovviamente dalle moderne tecnologie di intelligenza artificiale.