Perché non posso condividere un post Instagram nelle mie Storie

Dai post alle Storie: è una delle opzioni di condivisione più apprezzate di Instagram, cioè quella che ci permette di condividere un post (anche non nostro) in una Storia. Il vantaggio? Aumenta moltissimo la visibilità per il post condiviso. E la visibilità su Instagram, come è noto, è un bene prezioso.

Anche per questo motivo si vedono molti utenti di Instagram che ricondividono nelle proprie Storie i post dei loro brand preferiti o degli account delle aziende per cui lavorano. Ma purtroppo a volte non è possibile condividere un post su Instagram perché non compare il pulsante “Aggiungi post alla tua storia” e i motivi potrebbero essere diversi. E non tutti questi motivi dipendono da noi: certe volte è un semplice problema dell’app, altre volte è un problema relativo all’account che ha pubblicato il post che vogliamo trasformare in Storia. Altre volte ancora è proprio una scelta di chi ha creato il post in questione. Ecco un elenco delle possibili cause che rendono impossibile condividere un post nelle Storie di Instagram.

Impossibile condividere un post nelle Storie: ecco perché

Molto spesso se non è possibile condividere un post nelle Storie di Instagram è semplicemente perché l’account dal quale è stato creato è privato. In questo caso la condivisione del post è sempre impossibile. Se invece l’account è pubblico, l’impossibilità di condividere nelle Storie un post potrebbe derivare da una scelta precisa dell’utente che lo ha creato e che ha disabilitato l’autorizzazione alla condivisione dei suoi post. Anche in questo caso non possiamo farci niente. Infine, può anche essere un problema della nostra app.

Disinstallare e reinstallare l’app, con un riavvio dello smartphone tra le due operazioni, di solito risolve tutto. Ma se non vogliamo arrivare a tanto possiamo anche limitarci a cancellare la cache dell’app di Instagram e vedere che succede: su Android dobbiamo andare su Impostazioni > App e notifiche > Mostra tutte le app e cercare quella di Instagram, poi farci tap sopra e scegliere Spazio di archiviazione e cache > Svuota cache.

Come impedire agli altri di condividere i nostri post

Se invece siamo noi a non volere che i nostri post siano condivisi dagli altri nelle loro Storie, allora possiamo disabilitare la condivisione dall’interno dell’app. Basta andare su Impostazioni > Privacy > Storie e disabilitare l’apposito toggle per la ricondivisione nelle Storie. Da questo momento nessuno potrà condividere i nostri post nelle sue Storie: non vedrà più il pulsante.