L’app IO si aggiorna, in arrivo nuove funzioni, un miglioramento della user experience e una sezione per suggerire modifiche e strumenti da aggiungere in futuro

L’app IO si aggiorna sia su Android che su iOS portando con sé alcune novità molto interessanti, sviluppate per migliorare ulteriormente la user experience, aumentare la trasparenza e rendere ancora più efficiente la comunicazione tra cittadino e Pubblica Amministrazione.

Un update importante, che comprende diverse funzionalità inedite (alcune molto richieste dagli utenti) e importanti aggiornamenti sull’informativa sulla privacy ma che, soprattutto, è stato immaginato per rendere sempre più partecipi i cittadini negli sviluppi futuri dell’applicazione e per incentivarne l’utilizzo in una serie sempre più vasta di situazioni che riguardano le comunicazioni con la Pubblica Amministrazione.

App IO, tutte le novità dell’ultimo aggiornamento

La funzione più rilevante dell’aggiornamento e sicuramente tra le più attese dagli utenti è riguarda la sezione dedicata a patenti e veicoli, con gli utenti che ora possono: consultare il saldo punti della patente, accedere a informazioni dettagliate sui veicoli di proprietà (come dati tecnici e scadenze) e monitorare pagamenti e pratiche legate ai propri veicoli (inclusi bolli e multe).

Un’altra novità molto interessante riguarda la possibilità di inviare suggerimenti o segnalare problemi direttamente dall’app. Nella sezione Impostazioni, è stata aggiunta la voce Hai un suggerimento?, che include due opzioni: Ho riscontrato un problema, che permette di segnalare difficoltà tecniche nell’utilizzo di specifiche funzioni e Ho un suggerimento che, invece, permette di descrivere eventuali mancanze o proporre miglioramenti all’app.

Questa novità è davvero importante perché rafforza il dialogo tra utenti e sviluppatori e aiuta anche nella raccolta di indicazioni per lo sviluppo futuro dell’app.

Con l’aggiornamento è stata anche rivista e semplificata l’informativa sulla privacy, che viene mostrata all’utente al primo accesso dopo l’update. Le modifiche riguardano essenzialmente un linguaggio più chiaro e accessibile, la correzione di alcuni refusi e una semplificazione delle sezioni (specialmente per quel che riguarda il trattamento dei dati personali.

Sul fronte della user experience, invece, è stato introdotto un nuovo strumento per accedere in modo sicuro e diretto a servizi della PA e sono stati fatti dei cambiamenti alla sezione Documenti che diventa più comprensibile e facile da utilizzare.

Infine, l’aggiornamento risolve anche diversi bug, più o meno gravi, che potevano interferire con il corretto utilizzo dell’applicazione. Gli sviluppatori hanno, infatti, ottimizzato le prestazioni generali dell’app, migliorando notevolmente l’esperienza d’uso.

Quando arriva l’aggiornamento dell’app IO

Il nuovo update è già stato rilasciato ufficialmente per tutti gli utenti Android e iOS e per aggiornare l’app basta fare tap sull’apposita notifica del proprio store di riferimento oppure, entrare al suo interno e procedere con il download manuale.

Tuttavia, essendo ancora in fase di rollout, come avviene spesso in questi casi, potrebbero essere necessari diversi giorni prima dell’arrivo della notifica. Se così fosse, si consiglia di attendere e provare ad aggiornare l’applicazione in un secondo momento.