Attivo nel mondo dell’editoria sin dal 2011, giornalista dal 2019, ha lavorato per il web e per la carta stampata occupandosi di musica, cultura, lifestyle e tecnologia.

Al MWC 2025 GlocalMe ha presentato il PetPhone, il primo smartphone per animali domestici pensato per monitorare da remoto gli amici a quattro zampe 24 ore su 24

Il Mobile World Congress 2025 di Barcellona ha acceso i riflettori su buona parte della migliore tecnologia in arrivo sul mercato nei prossimi mesi. Naturalmente, non sono mancate le curiosità, con la presentazione di alcuni device davvero inaspettati.

Tra queste il PetPhone, un dispositivo indossabile prodotto da GlocalMe, immaginato per essere una specie di “smartphone per animali domestici”; un prodotto molto particolare che promette di tracciare nuove linee guida nella comunicazione tra proprietari e animali domestici.

Come funziona il PetPhone

Fa sorridere immaginare questo PetPhone come uno smartphone nel senso più classico del termine, tuttavia questo dispositivo effettivamente permette l’interazione in tempo reale tra l’animale domestico e il suo proprietario, aiutando l’essere umano a restare connesso col proprio amico a quattro zampe e a riconoscerne e interpretarne suoni e comportamenti.

Ad esempio, se il dispositivo rileva uno stato di agitazione, l’utente può rispondere da remoto con un messaggio vocale personalizzato che può aiutare a rassicurare l’animale quando si trova da solo. In tal senso, quindi, con il giusto addestramento, gli animali potrebbero addirittura imparare ad associare il device a un mezzo di comunicazione diretto con il loro umano.

Ma oltre alla comunicazione, PetPhone consente di accedere a un set completo di strumenti per monitorare la salute. Al suo interno ci sono sensori avanzati in grado di raccogliere dati relativi a livelli di attività, stress e benessere generale, fornendo ai proprietari informazioni utili per comprendere meglio lo stato di salute del loro amico a quattro zampe.

Questo “smartphone” può essere utilizzato anche per la localizzazione, con GlocalMe che ha integrato GPS, WiFi e Bluetooth, a garanzia di una copertura più completa rispetto ai dispositivi tradizionali.

Infine il PetPhone è anche certificato IP68 ed è pensato per resistere alla polvere e all’acqua anche in caso di brevi immersioni, così da accompagnare gli animali ovunque e senza pericoli per la sua integrità.

L’evoluzione del mercato della tecnologia pet-friendly

Secondo una statistica, negli ultimi anni la presenza in casa di cani, gatti e altri animali domestici è aumentata notevolmente, portando molte aziende a focalizzarsi su nuove tecnologie pet-friendly che possano migliorare la sicurezza e il benessere degli amici a quattro zampe.

E in questo segmento di mercato, prodotti come PetPhone rispondono alla domanda degli utenti che vogliono un device completo per il monitoraggio della salute, il tracciamento della posizione e l’interazione in tempo reale.

Al momento, comunque, il PetPhone non è ancora arrivato sul mercato e GlocalMe non ha ancora rilasciato informazioni ufficiali sulla disponibilità e sul prezzo. Si è trattato, però, di una delle presentazioni più apprezzati dai partecipanti al MWC, cosa che sta a sottolineare che prodotti del genere possono avere un proprio segmento di mercato e un pubblico interessato all’acquisto.