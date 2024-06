Philips 49B2U6903CH è un monitor perfetto per chi lavora in ufficio e ha bisogno di gestire diverse app, con un’ampiezza di 48,8 pollici.

Fonte foto: Foto: Philips

Philips ha recentemente annunciato il nuovo Philips 49B2U6903CH. Si tratta di un monitor di 48,8 pollici ultrawide con aspect-ratio 32:9 e risoluzione DQHD (Dual Quad High Definition), ovvero di 5.120×1.440 pixel. L’ampio display (paragonabile a due monitor QHD da 27 pollici affiancati) e l’alta qualità visiva rendono questo dispositivo perfetto per un’utenza business e per la collaborazione. Questo schermo permette infatti di tenere d’occhio più applicazioni contemporaneamente senza dover ricorrere a monitor aggiuntivi.

Philips 49B2U6903CH: caratteristiche tecniche

Philips 49B2U690 è un monitor con pannello LCD VA da 124 cm, con retroilluminazione W-LED. Grazie all’elevata luminosità di 500 nit e al supporto per HDR (High Dynamic Range), il monitor offre colori vividi e contrasti più profondi. Queste funzionalità lo rendono interessante non solo per applicazioni professionali come la progettazione grafica e l’editing video, ma anche per i giochi e altri media. A ciò va aggiunta anche la frequenza di aggiornamento di 75 Hz. Inoltre, il monitor include la tecnologia Low Blue, che riduce le emissioni di luce blu e quindi l’affaticamento degli occhi, e la tecnologia Flicker-Free, che riduce lo sfarfallio sullo schermo.

Il design curvo di questo monitor, con angolo di visione di 178 gradi, offre un’esperienza visiva immersiva e riduce il movimento degli occhi. Ciò è particolarmente comodo durante lunghe sessioni di lavoro. In merito alla gamma cromatica, il Philips 49B2U690 copre il 119% sRGB, garantendo colori vividi e realistici e il 97% NTSC con contrasto 3000:1 e SmartContrast fino a 80,000,000:1. La combinazione di elevata luminosità, supporto HDR e un ampio spettro di colori rende il monitor ideale per l’editing di foto e video, nonché per progetti grafici impegnativi.

Una peculiarità interessante del Philips 49B2U6903CH è il supporto Thunderbolt 4, che supporta il Multi-Stream Transport. Questa tecnologia non solo consente un trasferimento dati veloce fino a 40 Gbps, ma anche la connessione di più dispositivi tramite un’unica interfaccia (attraverso il collegamento daisy chain). Ad esempio, è possibile connettere e utilizzare contemporaneamente il proprio laptop, attraverso il monitor, hard disk esterni e altre periferiche. Il monitor è inoltre dotato di due porte HDMI 2.0, DisplayPort 1.4, e una porta Ethernet LAN fino a 2.5G, che supporta lo standard Wake on LAN e un hub USB 3.2 Gen2.

Questo monitor include anche una webcam pop-up da 5 MP, che può essere inclinata fino a 30 gradi. Ciò è particolarmente utile per un migliore comfort durante le riunioni online. La webcam dispone inoltre di un due microfoni con cancellazione del rumore e Busylight, ma anche di una funzione a infrarossi per il riconoscimento facciale, che garantisce ulteriore sicurezza. Essendo estraibile, una volta terminata la conferenza, la webcam può essere rimossa. Infine, vi è anche la funzione switch KVM (tastiera, video, mouse) integrata, per gestire sorgenti diverse dallo stesso monitor. Per passare da una all’altra basta premere tre volte consecutive il tasto CTRL.

Infine, quanto riguarda l’ergonomia, il nuovo monitor di casa Philips include un supporto regolabile in altezza, fino a 150mm. La funzione di inclinazione (-5/15 gradi) e la rotazione (-/+30 gradi) consentono un adattamento flessibile alle esigenze individuali e garantiscono un utilizzo confortevole per lunghe sessioni di lavoro.

Philips 49B2U6903CH: disponibilità e prezzo

Il nuovo Philips 49B2U6903CH sarà disponibile entro la fine del mese di giugno, al prezzo di 1.339 euro. Sebbene non si tratti di un dispositivo accessibile a tutte le tasche, questo monitor potrebbe davvero essere di grande aiuto per chi lavora ore e ore con programmi impegnativi, poiché offre funzionalità pro, comfort visivo e un display che vale per due.