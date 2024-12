Il super monitor Asus ProArt 5K è disponibile in Italia

Attivo nel mondo dell’editoria sin dal 2011, giornalista dal 2019, ha lavorato per il web e per la carta stampata occupandosi di musica, cultura, lifestyle e tecnologia.

Fonte foto: Asus

Asus ha presentato il nuovo Asus ProArt 5K PA27JCV, un monitor destinato a registi ed editor di video, esperti del colore, designer, fotografi e AI Artist. Parliamo di un prodotto dalle grandi potenzialità, ottimo per gli utilizzi professionali che richiedono una riproduzione del colore impeccabile e altissime risoluzioni.

Oltre a questo, non mancano nemmeno le certificazioni per la protezione degli occhi e uno stand ergonomico che consente di adattare questo dispositivo alle varie esigenze di chi lo utilizza.

Asus ProArt 5K PA27JCV – Monitor professionale da 27 pollici

Asus ProArt 5K PA27JCV: scheda tecnica

L’Asus ProArt 5K PA27JCV è un monitor professionale con pannello IPS con retroilluminazione LED e LuxPixel Technology, un rivestimento antiriflesso. Ha una diagonale di 27 pollici, con risoluzione 5K (5.120×2.880 pixel), frequenza di aggiornamento fino a 60 Hz e 500 nit di luminosità di picco.

Il tempo di risposta è di 5 millisecondi (GtG), il contrasto è 1.500:1, la gamma di colori DCI-P3 è al 99%, al 95% per Adobe RGB e al 100% per sRGB . Inoltre questo schermo è certificato VESA DisplayHDR 500, che ne attesta la piena compatibilità con l’HDR.

Il dispositivo utilizza anche la tecnologia Asus Light Sync composta da un sensore di retroilluminazione, che illumina automaticamente lo schermo all’avvio garantendo immagini brillanti, e un sensore di luce ambientale, che regola automaticamente la gamma cromatica del monitor in base all’illuminazione della stanza.

Presenti inoltre la certificazione TÜV Eye Care che include la TÜV Rheinland Low Blue Light, per basse emissioni di luce blu e la TÜV Rheinland Flicker Free, con questo dispositivo che è in grado di regolare in automatico la luminosità del pannello in corrente continua, eliminando gli sfarfallii.

Lo schermo è anche le certificazioni Calman Verified e ΔE<2, che attestano che questo prodotto rispetta gli elevati standard per la correzione del colore.

Sul fronte delle connessioni ci sono tre porte USB-A 3.2 Gen 1, una porta USB-B 3.2 Gen 1, una porca USB-C con DisplayPort e Power Delivery a 96 W, l’uscita audio con jack da 3.5 mm, l’HDMI 2.1 e una Display Port 1.4. Inoltre grazie alla funzione Auto KVM consente agli utenti di utilizzare facilmente due laptop o due PC contemporaneamente utilizzando una sola tastiera ed un mouse.

Presente anche la tecnologia Adaptive Sync che consente all’utente di utilizzare questo prodotto con qualsiasi scheda grafica o con le moderne console.

Presente, infine, un supporto ergonomico che consente all’utente di regolare inclinazione, rotazione, altezza del display per una visione confortevole che si adatta a qualsiasi esigenza. Inoltre è anche possibile ruotare lo schermo di 90° (in senso orario o antiorario) per utilizzando in modalità verticale. Chi preferisce il supporto a parete può utilizzare l’apposito supporto VESA integrato.

Asus ProArt 5K PA27JCV: prezzo e disponibilità

Il nuovo Asus ProArt 5K PA27JCV è già disponibile sul sito ufficiale di Asus e su Amazon al prezzo consigliato di 799 euro.

Asus ProArt 5K PA27JCV – Monitor professionale da 27 pollici