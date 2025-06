Fonte foto: Philips

L’estate è alle porte ed è il momento giusto per acquistare un nuovo ventilatore. La soluzione giusta arriva dalla gamma Philips: per tutti gli utenti alla ricerca di un ventilatore di qualità e ricco di funzioni, infatti, c’è oggi la possibilità di puntare sul modello Philips Serie 3000, nella versione a piantana che può risultare molto utile grazie alla possibilità di adattarsi a diversi contesti di utilizzo. Il ventilatore include anche la gestione da remoto tramite app, diventando un vero e proprio modello "smart" ancora più semplice da utilizzare ed efficace.

Il modello in questione è ora disponibile in offerta ed è acquistabile al prezzo scontato di 89 euro, con possibilità di sfruttare la consegna gratuita e rapida. Il ventilatore è venduto e spedito da Amazon ed è disponibile tramite il box qui di sotto. C’è anche la possibilità di sfruttare il reso gratuito per 30 giorni dal momento del ricevimento.

Da segnalare che per gli utenti c’è anche la possibilità di puntare su una versione "da tavolo", più compatta ma ugualmente molto efficace. In questo caso, il modello, sempre venduto da Amazon, è disponibile con un prezzo ridotto a 50 euro. In alternativa, c’è la versione a piantana senza app che costa 68 euro (si tratta ei modelli Serie 2000).

Ventilatore Philips

Ventilatore Philips: la scheda tecnica

Il ventilatore Philips Serie 2000 ha tutte le caratteristiche tecniche giuste che servono a chi cerca un buon ventilatore da usare in estate. In aggiunta, però, il modello può contare su funzioni esclusive che lo rendono oggi la scelta giusta per acquistare un prodotto di questo tipo.

Il flusso d’aria generato dal ventilatore è regolabile su più livelli e può arrivare a diversi metri di distanza, andando a selezionare la modalità d’uso più potente. In aggiunta, il ventilatore è molto silenzioso e può funzionare ad appena 19 dB(A), risultando quasi impercettibile durante la giornata.

Oltre alla modalità per un raffrescamento potente è possibile optare anche per una vera e propria brezza naturale oppure per una modalità riposo. C’è anche un timer che consente di regolare il funzionamento del ventilatore in modo ancora più efficiente. Tramite l’app abbinata è possibile regolare il funzionamento, gestendo le varie modalità di utilizzo e programmando l’accensione e lo spegnimento.

Ventilatore Philips: l’offerta di Amazon

Con la nuova offerta in corso su Amazon è ora possibile acquistare il ventilatore Philips a piantana descritto in precedenza sfruttando uno sconto sul prezzo di acquisto. Il modello in questione è ora disponibile con un prezzo ridotto a 89 euro ed è venduto e spedito da Amazon. L’acquisto può avvenire con consegna gratuita e con reso gratuito. Per accedere all’offerta basta premere sul box riportato qui di sotto. Dalla pagina linkata di seguito c’è anche la possibilità di puntare su un ventilatore da tavolo, più compatto ma ugualmente in grado di offrire un ottimo raffrescamento. Il prezzo è di 50 euro. C’è anche la versione a piantana senza app che costa 68 euro.

