Philips OneBlade: come funziona il rasoio che punta sulla sostenibilità

Fonte foto: Philips

Philips OneBlade è uno dei modelli di riferimento della gamma Philips. Si tratta di uno strumento ibrido, ideale per radere, regolare e ridefinire la barba e i peli del corpo di qualsiasi lunghezza.

Il rasoio in questione è anche un simbolo di sostenibilità ed è stato realizzato con l’obiettivo di ridurre al minimo l’impatto ambientale, massimizzando l’efficienza energetica e intervenendo su vari aspetti progettuali, come il packaging e l’utilizzo di sostanze potenzialmente pericolose per l’ambiente.

Philips OneBlade: il rasoio sostenibile

Il Philips OneBlade è oggi uno dei prodotti Philips EcoHeroes, realizzato con l’obiettivo di ridurre al minimo il suo impatto ambientale.

Si tratta di un progetto nato all’interno del programma Philips Personal Health con cui l’azienda punta a migliorare l’efficienza energetica dei suoi prodotti (riducendone i consumi), evitare il ricorso a sostanze pericolose e ridurre gli imballaggi lungo tutte le fasi del ciclo di vita del prodotto.

A dimostrazione di quanto detto, Philips OneBlade ha un imballaggio privo di plastica e realizzato con il 90% di carta riciclata.

Il rasoio non utilizza PVC e BFR e garantisce un consumo energetico annuo, in caso di utilizzo tipico, inferiore a 1,5 kWh (meno dello 0,1% dei consumi di una famiglia tipo italiana, sulla base delle stime fornite dall’autorità italiana per l’energia ARERA).

La sostenibilità ambientale del rasoio Philips è evidente anche andando ad analizzare il caricabatterie fornito in dotazione che, se lasciato attaccato alla presa elettrica (come spesso accade nell’uso quotidiano), non consuma energia elettrica, evitando gli sprechi.

Sul rasoio sono disponibili due anni di garanzia e, con l’obiettivo di prolungarne la vita, l’azienda offre un servizio di assistenza per risolvere guasti e sostituire parti danneggiate. Tramite il sito di Philips, nella sezione dedicata a OneBlade, è possibile accedere a una pagina dedicata all’assistenza e individuare tutti gli accessori da abbinare al rasoio per un utilizzo più completo.

Secondo i dati forniti da Philips, inoltre, le lame del rasoio sono progettate per durare fino a 4 mesi, migliorando così la sostenibilità del modello nel confronto con i meno duraturi rasoi tradizionali. La combinazione di tutti questi elementi, consente a OneBlade di caratterizzarsi come uno dei modelli più sostenibili della sua categoria.

Philips OneBlade: caratteristiche

Il rasoio di Philips non è solo un dispositivo sostenibile ma punta a conquistare gli utenti per praticità e innovazione. Tra le caratteristiche, infatti, c’è la lama 360, in grado di flettersi in tutte le direzioni per adattarsi al viso e migliorare la rasatura. C’è poi la tecnologia Wet&Dry che consente l’utilizzo del rasoio anche sotto la doccia. Grazie alla combinazione di tutti questi elementi, Philips punta a rendere il suo OneBlade la scelta per la rasatura per la maggior parte degli utenti.

Philips OneBlade