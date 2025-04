Smart TV Philips a prezzo mai visto: lo sconto è da urlo

Fonte foto: Amazon

Colori vividi e brillanti, per immagini realistiche come mai prima d’ora e un’esperienza visiva che non teme confronti, neanche con smart TV dotate di pannello OLED. Potrà sembrare un’esagerazione, ma già dalla prima volta che lo accenderai potrai notare con i tuoi stessi occhi che la qualità delle immagini dello smart TV Philips in offerta su Amazon è davvero di un altro pianeta.

Sfruttando tecnologie proprietarie, un pannello LED di ultima generazione e un processore a intelligenza artificiale, il TV dello storico marchio olandese può garantire un’esperienza vivida e immersiva indipendentemente dal programma che stai guardando. Le immagini saranno sempre vivide e realistiche, ottimizzate in tempo reale grazie a complessi algoritmi di apprendimento automatico. Discorso analogo anche per l’audio, capace di trasportarti sempre al centro dell’azione. E la piattaforma operativa allargherà a dismisura le possibilità di utilizzo del TV.

Lo sconto senza precedenti di Amazon, poi, lo rende più conveniente che mai: comprandolo adesso risparmi centinaia di euro e fai un vero affare.

Sconto esagerato per lo smart TV Philips: offerta e prezzo finale

Acquistare lo smart TV Philips Serie PUS 7600 da 65 pollici è oggi più conveniente che mai. Su Amazon lo trovi al minimo storico con uno sconto del 50%: comprandolo adesso lo paghi 499,00 euro contro i 999,00 euro del prezzo di listino. Un risparmio considerevole e facile da calcolare: ben 500 euro in meno rispetto al prezzo consigliato dallo stesso produttore.

Philips 65PUS7609 scheda tecnica: caratteristiche e funzionalità

A un pannello LED 4K UHD, lo smart TV Philips Serie PUS7600 abbina il processore Pixel Precise UHD, vero e proprio "asso nella manica" di questo apparecchio. Il processore è infatti in grado di analizzare in tempo reale il flusso di fotogrammi e ottimizzare le impostazioni in base al programma che stai guardando. Questo ti darà la certezza di poter godere di immagini vivide e nitide in qualunque occasione, indipendentemente da quello che stai guardando.

La tecnologia Dolby Atmos aiuta invece a creare un audio 3D virtuale, grazie al quale potrai "immergerti" in una dimensione più profonda, con il sonoro che sembrerà giungere da tutti i lati. In questo modo sarà come essere sempre al centro dell’azione, per un’esperienza d’ascolto realmente immersiva.

La piattaforma operativa Titan OS non solo mette a disposizione migliaia di applicazioni da installare e decine di migliaia di contenuti multimediali tra cui scegliere (film e serie TV di ogni genere, oltre a canali ed eventi sportivi da tutto il mondo) ma ti permetterà anche di utilizzare lo stesso TV in maniera più semplice e intuitiva. La compatibilità con Alexa e Google Assistant, infatti, ti consentirà di controllare il TV con semplici comandi vocali, contribuendo a "mandare in pensione" il telecomando.

