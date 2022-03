Un piccolo pesce del Pacifico è riuscito a "costruirsi" un'armatura

Massicci, enormi, con zanne e artigli: così immaginiamo i predatori più forti, le “macchine da guerra" della natura. Ma, come spesso succede, la natura ci inganna: con l’adattamento e confrontandosi con prede e predatori della sua portata, anche l’animale più piccolo può diventare letale e pericoloso. Come questo piccolo pesce dell’Oceano Pacifico, il lumpsucker spinoso.

Un buffo pesce

Il suo nome scientifico è Eumicrotremus orbis: un piccolo pesce osseo, grande circa due centimetri e mezzo, che vive nelle regioni settentrionali dell’Oceano Pacifico, dall’Alaska allo Stretto di Bering, dalla Russia al Giappone. Vive nelle acque più fredde e profonde. Ha una buffa espressione, con occhi e labbra protuberanti: ma non dobbiamo farci ingannare.

Il lumpsucker spinoso è una “macchina da guerra", rivestito completamente di un’armatura ossea: ha denti affilati come aghi sul bordo delle labbra, una singola pinna, e borchie chiodate quasi su ogni centimetro del suo corpo.

È un piccolo pesce rotondo, ma ha anche delle ventose sulla parte inferiore del corpo, simili a quelle dei tentacoli del polpo. Permettono al lumpsucker – che è un pessimo nuotatore – di aggrapparsi a rocce, coralli e altre superfici e non essere spazzato via dalle forti correnti della zona in cui vive.

Caccia tramite agguati, restando seduto e in attesa di succhiare piccoli pesci, crostacei o altre creature che passano. Il suo stile di vita stazionario significa che spesso finisce ricoperto di alghe: non che gli dispiaccia, visto che le usa per camuffarsi con le rocce circostanti.

Le femmine spesso depongono le loro uova in gusci vuoti di altri animali, e i maschi le fecondano e le sorvegliano fino alla schiusa. I maschi di lumpsucker sono di un colore rosso brillante, quasi fluorescente. Questo paradossalmente li aiuta a nascondersi mentre fanno la guardia alle uova, perché l’alga che cresce sui gusci vuoti che fanno da culla alle uova diventa fluorescente dello stesso colore dei pesci. I piccoli, una volta nati, cadono verso il fondo del mare e si aggrappano a qualcosa con le loro ventose già completamente sviluppate.

Ma un pesce armato

Ma come – e perché – il lumpsucker spinoso ha sviluppato una simile armatura? Gli studi sul lumpsucker spinoso sono opera di Karly Cohen, dottoranda in biologia dell’Università di Washington, negli Stati Uniti. Le sue ricerche sono state recentemente pubblicate sulla rivista scientifica Journal of Morphology. “I lumpsucker sono tra i pesci più simpatici al mondo" dice “ma hanno anche un percorso evolutivo tra i più interessanti".

Le squame di questo pesciolino sono fatte di smalto e non sono affatto squame ma denti dermici, cioè che crescono sulla pelle. I cuccioli del lumpsucker iniziano la loro vita con un’armatura solo intorno alla bocca, dove ci sarebbero i denti. Man mano che i giovani crescono, questi denti escono dalla bocca e si diffondono verso la coda. Questa armatura li protegge dai predatori e dall’ambiente tumultuoso della zona in cui vivono, dove i detriti che si muovono sott’acqua potrebbero causare gravi danni a un pesce a forma di palla morbida non protetta.

Le placche, flessibili, se cadono ricrescono, garantendo protezione duratura a questo pesce che altrimenti sarebbe lasciato alla mercè del suo crudele habitat.