PlayStation 5 già in vendita, ma il prezzo è esorbitante

30 Luglio 2019 - “Non dire gatto se non l’hai nel sacco” recita il celebre proverbio. Mentre il mondo è in fervente attesa per l’uscita della prossima consolle di casa Sony, il sito svedese MediaMarkt anticipa tutti aprendo le prevendite della PS5 ad un prezzo esorbitante, ben 9.999 corone svedesi che al cambio equivalgono a circa 950 euro.

Oltre al prezzo, sulla pagina web dedicata alla nuova consolle Sony, c’è poco e niente. Nessuna data di uscita, nessuna descrizione, nulla sulle sue caratteristiche e sulle specifiche: si parla solo di un set avanzato di feature tali da giustificare il prezzo a dir poco notevole. Questo perché Sony non ha ancora rivelato tutti i dettagli sulla nuova PS5, a cominciare proprio dalla data di uscita che, a quanto sembra, è più lontana di quanto si possa pensare. Infatti, secondo alcuni analisti la consolle dovrebbe uscire verso la fine del 2020 con il consueto lancio pre-natalizio tra i mesi di ottobre e novembre.

PlayStation 5 le novità attese

Stando a quanto dichiarato dai vertici della Sony la nuova PS5 permetterà una migliore esperienza di gioco ottenuta grazie ad una maggiore velocità del rendering grafico e all’utilizzo di dischi SSD ultra veloci creati ad hoc per velocizzare i caricamenti nei giochi, specialmente negli open-world. Come dichiarato lo scorso giugno da Jim Ryan, CEO del brand PlayStation la PS5 sarà in grado di gestire la risoluzione 4K con un refresh rate fino a 120 Hz, ben il doppio di quello utilizzato dalla maggior parte delle televisioni moderne. Ma si parla anche di Audio 3D, di una forte retrocampatibilità con i giochi della PS4, di supporto 8K per la TV e di un kit hardware dedicato alla realtà virtuale.

PlayStation 5: quando l’uscita?

In molti vedevano la fine del 2019 come data utile, ma secondo gli ultimi rumors online sembrerebbe più probabile un lancio nel 2020. Sony Interactive Entertainment ha comunque già confermato la sua presenza alla Gamescom di Colonia il prossimo agosto e al Tokyo Game Show previsto per il mese di settembre. In più, l’azienda del Sol Levante terrà un proprio showcase al ChinaJoy il primo agosto. Non si esclude che proprio durante uno di questi tre importanti eventi a livello mondiale Sony possa svelare qualche dettaglio in più sulle caratteristiche e le specifiche della nuova PS5, nonché la fatidica data di uscita.